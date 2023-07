Cuneo: destinati 80.000 euro per la lotta alle barriere architettoniche

Per la risistemazione e pavimentazione di alcuni marciapiedi e per l’abbattimento di barriere architettoniche, la Giunta ha deciso di destinare 80 mila euro, con delibera che è stata pubblicata il 18 luglio.



In programma ci sono opere di manutenzione straordinaria che interesseranno tratti dei marciapiedi in via Bertano, via Peano e su Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto e che verranno realizzate entro la fine dell’anno.



Continua così il lavoro che il Comune di Cuneo sta facendo in conformità con quanto definito nel suo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche e Sensoriali (PEBAS), piano approvato dal Consiglio Comunale nell’aprile 2022.



Sulla base di un censimento delle aree di interesse e delle principali barriere architettoniche ancora esistenti negli spazi pubblici, di anno in anno vengono individuati interventi da attuare con lotti successivi. Il fatto che Cuneo abbia un piano Pebas dà diritto ad accedere a canali di finanziamento specifici da parte della Regione Piemonte o del ministero competente.



“Andiamo avanti a rendere Cuneo sempre più accogliente e a misura di coloro che faticano a muoversi: anziani, disabili, ma anche mamme con i passeggini, bambini ai primi passi”, il commento di Luca Serale, Vice-Sindaco, con delega ai lavori pubblici. “Il tema delle barriere architettoniche ci è ben presente; è stato oggetto di attenzione anche da parte dello scorso Consiglio comunale. Lavoriamo insieme per una città a misura di disabili e anziani”, sottolinea l’Assessore con delega alla città accessibile Luca Pellegrino.