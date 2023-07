Cuneo, FdI a soccorso dell'autolavaggio del Miac: "Servizio indispensabile, ma serve un depuratore"

Il consiglio comunale di Cuneo torna a parlare dell’area del Miac di frazione Ronchi, grazie a un’interpellanza con cui i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia – Noemi Mallone e Massimo Garnero – si schierano a difesa del locale autolavaggio.



“Si tratta di un servizio indispensabile per i camion e le aziende zootecniche della provincia, perché in quest’area è il sito più vicino assieme a quello di Fossano, per il lavaggio specializzato di questi mezzi – spiegano i due consiglieri - . Inoltre, gode di una posizione strategica, con comodo accesso dalla SS231 e vicino all’A33”.



“Perdere un servizio come questo andrebbe a depauperare ulteriormente una risorsa utile per le imprese del territorio” aggiungono ancora Mallone e Garnero, che sottolineano anche come secondo l’Arpa Piemonte l’intervento di realizzazione di un depuratore – fondamentale, nel contesto dell’autolavaggio – si aggirerebbe sui 150.000 euro: “Una cifra certo non insormontabile per il Comune o per privati interessati”.



“Che misure intendono adottare, sindaca e assessore competente per scongiurare la chiusura dell’autolavaggio? - chiedono i consiglieri - Si conosce l’interesse di possibili privati?”