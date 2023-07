Le Parrocchie e le Cappelle di Boves organizzano un viaggio a Parigi!

Sei pronto per un'avventura indimenticabile a Parigi? Le Parrocchie e le Cappelle di Boves stanno organizzando un viaggio straordinario nella Ville Lumiere, con una combinazione perfetta di panorami mozzafiato, monumenti senza tempo e momenti spirituali. Partecipa al viaggio in treno Freccia Rossa, dal 13 al 15 ottobre 2023 e scopri tutto ciò che questa città magica ha da offrire.

Parigi è conosciuta per i suoi panorami mozzafiato, e questo viaggio offre l'opportunità ideale per ammirarli. Dalla Torre Eiffel, emblema di Parigi, alla magnifica cattedrale di Notre Dame, ti ritroverai immerso nell'atmosfera unica di questa città incantevole. Cammina lungo le rive della Senna e ammira i suoi famosi ponti, visita i giardini di Tuileries o semplicemente passeggiando per le strade caratteristiche di Montmartre, scoprirai l'autentica bellezza di questa metropoli cosmopolita.

Oltre ai panorami spettacolari, avrai l'opportunità di visitare i monumenti senza tempo che rendono Parigi unica. Un viaggio a Parigi è come un tuffo nella storia e nell'arte, dove ogni angolo è intriso di storia e cultura.

Per concludere in modo significativo questo viaggio, verrà celebrata una Santa Messa nella splendida cattedrale del Sacré-Cœur. Questa esperienza spirituale ti permetterà di riflettere e di trovare un momento di tranquillità in mezzo all'animazione della città. La cattedrale, con la sua architettura impressionante e la sua posizione panoramica sulle colline di Montmartre, offre anche una vista spettacolare sulla città.

Per partecipare a questa avventura unica, è necessario prenotare entro martedì 25 luglio.

Per facilitare il viaggio, sarà disponibile nelle diverse località della provincia un bus diretto alla stazione di Torino.

Questo meraviglioso viaggio è organizzato in collaborazione con In Terre di Granda Cuneo, un'agenzia di Cuneo specializzata nel creare esperienze di viaggio indimenticabili. Con il loro supporto, puoi essere certo che ogni dettaglio sarà curato per garantire un'esperienza perfetta.

Per informazioni e prenotazioni, contatta il numero di telefono 335-8150757 o invia un messaggio su WhatsApp allo stesso numero.