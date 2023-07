Nuova gestione per l'ufficio turistico di Frabosa Soprana, affidato all'ATL Cuneese [VIDEO]

Valorizzare le offerte turistiche del territorio facendo rete. Con questo obiettivo il Comune di Frabosa Soprana ha affidato la gestione del ufficio turistico nel cuore del paese, in piazza Municipio, all'ATL del Cuneese.

Oggi pomeriggio, giovedì 20 luglio, il taglio del nastro ufficiale, alla presenza del sindaco Iole Caramello, insieme ai rappresentanti della sua amministrazione e dei vertici dell'ATL del Cuneese.

"Una grande soddisfazione, - commenta il sindaco Iole Caramello - abbiamo bisogno di un ente come l'ATL, specializzato nella promozione del territorio, per far conoscere le opportunità che offre il nostro paese. Frabosa Soprana è una meta che offre passeggiate, percorsi outdoor ed attività davvero unici, quello che ci serviva è la giusta promozione, in singergia con tutto il Monregalese".

"Siamo in una roccaforte del turismo montano, - spiega il consigliere regionaple, Paolo Bongioanni - non può che fare bene la sinergia tra l'ATL e il Comune. Il sistema turistico monregalese è forte: promuovere le attività in paesi montani come Frabosa garantisce ricadute positive anche sui paesi di fondovalle, questa nuova collaborazione servità a promuovere il paese non solo per le attività che offre per la stagione invernale, ma lungo tutto l'anno".

"La presenza dell'ATL sul territorio è costante - aggiunge il consigliere regionale Paolo Demarchi - la scorsa settimana è stata inaugurata la nuova gestione dell'ufficio turistico di Garessio e oggi siamo a Frabosa Soprana, questo evidenzia una grande attenzione verso tutti i comuni in particolare quelli delle valli".

"Un momento importante- ha sopttolieanto Piermario Giordano, presidente dell'ente Aree Portette Alpi Marittime - Frabosa Soprana è uno dei comuni parte della riverva del parco del Marguareis e questa collaborazione con ATl dimostra che solo se si fa rete tutti insieme si riesce davvero a garantire una promozione di quelità al territorio".

"Un passo importante per il Comune di Soprana - ha detto Adriano Bertolino, presidente dell'Unione Montana Mondolè - ma anche per i comuni dell'Unione. L'ufficio turistico è un presidio fondamentale per il territorio: apre la porta al turista e lo mette a conoscenze di tutte le attività che può fare non solo in inverno ma anche in estate."

"Si allarga la rete degli uffici turistici nel monregalese, - ha spiegato il presidente dell'ATL Cuneese Mauro Bernardi - un progetto nato quattro anni fa che oggi conta 12 punti con circa 15 impiegati. Una rete sempre più capillare che garantisce accoglienza e professionalità a chi arriva sul nostro territorio".

"Atl è sempore presente sul territorio per portare avanti le istanze dei paesi e promuovere le bellezze che abbiamo" - ha ricordato il vice presidente ATL Rocco Pulitanò.

"Siamo molto lieti di questa collaborazione - conclude il direttore dell'ATL Daniela Salvestrin - e della fiducia che ci è stata accordata. Siamo sicuri che questo presidio saprà garantire la giusta promozione a Frabosa Soprana e a tutte le attività che verranno organizzate in paese e nei dintorni".

L'ufficio turistico sarà aperto fino al 31 luglio dal venerdì alla domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Dal 1° di agosto dal lunedì al venerdì: 9.30-12.30/15-18; sabato, domenica e festivi: 9.30-12.30/14-18.