La Green Community Terre del Monviso ospiterà Marco Paolini e Mario Tozzi a Saluzzo

Mercoledì 19 luglio, negli spazi del Tastè Bistrot di Saluzzo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione degli eventi organizzati da Attraverso Festival per l’estate 2023. Ad introdurre l’incontro è stata l’assessore alla cultura di Saluzzo Attilia Gullino: "Siamo felici per la nuova collaborazione con Paola Farinetti e Simona Ressico, curatrici di questa rassegna che vanta già otto anni di vita e che tocca zone fino ad oggi al di fuori del saluzzese. L’operazione di sinergia territoriale ha fatto sì che quest’anno anche le Terre del Monviso siano comprese in questo circuito, grazie alla collaborazione con Occit’amo e Green Community Terre del Monviso".

La parola è poi passata a Paola Farinetti che ha presentato il tema del Festival: "In questi mesi, da luglio a settembre, stiamo affrontando grandi concerti, spettacoli teatrali e incontri accomunati dal filo conduttore “parole nuove”. L’idea di fondo è che mancano punti di riferimento, sia per i giovani che per gli adulti, in questa situazione d’incertezza caratterizzata dal cambiamento climatico e dalla confusione geopolitica dettata dalla guerra russo-ucraina. L’obiettivo è quindi trovare delle parole, che siano nuove o antiche, a cui aggrapparci per affrontare al meglio il contesto di oggi". Saranno due gli appuntamenti che prossimamente si svolgeranno a Il Quartiere – Piazza Montebello 1, Saluzzo – e che porranno al centro quello che è lo spirito della Green Community Terre del Monviso: sensibilizzare la comunità sul tema della sostenibilità ambientale.



- mercoledì 30 agosto alle 21.00 il regista e attore veneto Marco Paolini presenterà “Antenati The grave party” che lui ha definito come “un viaggio nel tempo in cui i nonni e le nonne custodite nel nostro codice genetico vengono a noi per aiutarci a sbrogliare la matassa del cambiamento climatico”;

- sabato 2 settembre alle 21.00 il geologo Mario Tozzi porterà sul palco il monologo “Appunti per un nuovo mondo”, per mettere a fuoco con sintesi e precisione quelle realtà scientifiche legate all’ambiente che sono sempre più discusse. Con le sue abilità nel rendere semplici ed accessibili temi complessi, affronterà temi come consumi di risorse naturali ed energetiche, produzione e riduzione dei rifiuti, alimentazione, consumi idrici ed energia.



L’obiettivo di questi due incontri aperti al pubblico è svolgere un’attività di animazione sul territorio ai piedi del Re di Pietra che sia in grado di spiegare in maniera semplice e alla portata di tutti cos’è la Green Community delle Terre del Monviso. Grazie all’intervento di persone esperte in tematiche green si affronteranno temi complessi in modo comprensibile e sarà data la possibilità di sciogliere eventuali dubbi e domande.

Gli appuntamenti calendarizzati sono a pagamento. Biglietti in vendita su: www.mailticket.it Per ulteriori info: www.attraversofestival.it; www.occitamo.it