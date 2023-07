Cuneo, ultimo appuntamento con il “Cinema sotto le stelle” al parco della Pinetina

Si avvia a conclusione la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”, organizzata dall’Associazione MenteInPace. Dopo le prime tre serate, che hanno registrato una notevole partecipazione di pubblico ed un alto livello di gradimento, l’ultimo appuntamento sarà venerdì 28 luglio, alle 21.30 presso il parco La Pinetina. L’ingresso è gratuito.



In caso di maltempo la proiezione avrà luogo presso la Casa del Quartiere Donatello.

In programma “Lunana-Il villaggio alla fine del mondo” di Pawo Choyning Dorji, con Sherab Dorji, Ugyen Lhendup, Kelen Gurung, Pem Zam.

E’ la storia vera di Ugyen, giovane insegnante del Bhutan, che vorrebbe andare in Australia e diventare cantante ma deve accettare un incarico in un villaggio chiamato Lunana. Dopo un viaggio di otto giorni arriva al borgo dove non c’è elettricità, né libri di testo e nemmeno una lavagna. Gli abitanti lo accolgono calorosamente, ma deve affrontare il compito di insegnare senza strumenti didattici. Sconfortato sta per tornare a casa, ma poco a poco conosce la realtà dei bambini, e si sente cambiato dalla straordinaria forza spirituale degli abitanti del villaggio.

La rassegna è parte del progetto “SvagaMente” che comprende laboratori di giocoleria, espressività creativa, cucina e attività utili alla conoscenza del territorio, finalizzate a rafforzare autonomia, autostima e capacità di socializzare di persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo, per contribuire a migliorarne la qualità di vita e quella dei loro famigliari.

Il progetto è organizzato da MenteInPace in collaborazione con Centro Diurno del S.S. Mentale ASL CN1, Comune di Cuneo, Casa del Quartiere Donatello, Comitati di quartiere Donatello e Gramsci, Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, Associazioni Amnesty International, 1000 Miglia, A-fidati, US Acli, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.