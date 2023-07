In Emilia-Romagna da Bra per spalare il fango dell’alluvione e la ricostruzione [FOTO]

Il cuore di Bra batte sempre forte per l’Emilia-Romagna. Così almeno a giudicare dalla calorosa risposta dei braidesi in favore delle popolazioni sconvolte dalla recente alluvione, a riprova del grande sentimento di generosità che anima la città.

Il fango da spalare era tanto e così un manipolo di volontari, nei giorni successivi ai drammatici fatti di cronaca, sono corsi per offrire un paio di braccia in più. Lo hanno fatto sotto il coordinamento di organismi umanitari come Emergency o della protezione civile.