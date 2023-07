Da Limone alla provincia di Imperia, si punta ai sentieri ciclabili tra Alpi e Mare

Nel consiglio provinciale di Imperia si è parlato di due progetti depositati dall’Ufficio Europa e inseriti nel bando “Nuove sfide” del programma ALCOTRA 2021-2027.

Tra i due, quello “RivierALP Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare”, (2.999.750 euro) vede come capofila il Comune di Limone Piemonte. La Provincia di Imperia partecipa come partner, ha l’obiettivo di “creare un comprensorio turistico transfrontaliero sul turismo outdoor, a partire dall’individuazione di itinerari ciclabili ed escursionistici che collegano le alpi e il mare a cavallo tra Italia e Francia”.

La Provincia di Imperia, con i 385 mila euro ottenuti, si impegna a rendere fruibili per il transito con le biciclette 30 kilometri di strade provinciali sterrate con interventi di sistemazione fondo e drenaggio acque superficiali, in particolare della SP 2 da San Bernardo al Colle del Garezzo e la Sp 76 dal Colle del Garezzo al Colle Melosa. Inoltre, verranno realizzate, lungo il percorso, stazioni di sosta per le biciclette comprensive di ricarica fotovoltaica.