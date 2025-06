Saluzzo lo storico giardino di “Casa Garnero” aperto sabato e domenica

Uno scorcio del giardino di Casa Garnero in via Pusterla

Lo storico giardino di “Casa Garnero”in una delle viuzze più suggestive di Saluzzo, via Pusterla n. 1, sarà aperto sabato 7 e domenica 8 giugno. Lo annuncia la padrona di casa Maria Grazia Quaglia, moglie dell’architetto e restauratore di meridiane Fabio Garnero.

L'iniziativa si lega con l’ "Appuntamento in Giardino" 2025, l’evento nazionale di sensibilizzazione dedicato ai parchi e giardini d’Italia, promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d'Italia, in collaborazione con il Ministero della Cultura e Ales Spa e con il patrocinio di ANCI.

Sabato 7 giugno alle 15 in collaborazione con "Selva Dimestica" ci sarà la possibilità di partecipare, previa iscrizione, ad un laboratorio per realizzare il proprio terrarium.

Lo spazio verde che si sviluppa lungo la via e verticalmente, con rigogliosa vegetazione verso il ruscello sottostante, era di proprietà dei conti Saluzzo di Monterosso, casato che acquistò numerose proprietà nel centro storico dalla fine del Trecento ai primi decenni del ‘700. Poi divenne dell'attuale proprietà Garnero.

In questo giardino molto particolare, vegetano i capperi a ridosso delle mura medioevali. Tra pietre e mattoni vivono centinaia di piante di Capparis spinosa, piante mediterranee che sono da secoli tenacemente abbarbicate ai muri della proprietà, con qualche “migrazione” su quelli delle case lungo l’antica stradina che guarda il l Monviso.

"Il bisnonno, il nonno di mio marito Fabio e lo zio Pierino Grassero, coltivavano i capperi per la vendita. Questo era il loro giardino- vivaio, dove nei terrazzamenti e nelle vasche in muratura, coltivavano piantini, fiori e ortaggi per il mercato di Saluzzo e negozi".

Nella casa soprastante ora abitazione dei Garnero, facevano corbeilles per le spose”.

Ulteriori info: 347 441 9063.