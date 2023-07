Cuneo, un anno fa il primo consiglio comunale della Giunta Manassero

Si sono aperti i lavori del Consiglio Comunale di luglio. Come sempre saranno moltissimi i temi trattati, tra ordini del Giorno e le interpellanze presentate dai consiglieri.

In apertura, però, il presidente Marco Vernetti ha voluto ricordare che è ormai passato un anno dalla prima convocazione dell'assemblea dopo che è nata la nuova Giunta: “Il 18 luglio 2022 si riuniva per la prima volta il Consiglio comunale - ha spiegato Vernetti nel suo intervento-, con i 32 rappresentanti ripartiti in 12 gruppi consiliari. Da allora si sono svolte 14 sedute di Consiglio, mentre le 7 commissioni consiliari si sono riunite 83 volte. Le riunioni dei capigruppo sono state 16".

Il presidente ha rimarcato che sono state discusse 135 Interpellanze e presentati 32 ordini del giorno, di cui 26 approvati; 53 delibere sono state presentate dalla Giunta e approvate.

Tantissimi i temi portati in aula attraverso interpellanze e ordini del giorno, con discussioni che hanno riguardato l’attualità della vita economica, sociale e politica cittadina: "Si è più volte aperto il confronto politico sull’ospedale e la sanità - ha continuato Vernetti - così come i trasporti e le infrastrutture, l’ambiente, temi sociali come le scuole, gli anziani, l’abitare e le nuove fragilità."

Naturalmente non sono mancati i dibattiti su questioni dai confini più estesi come la pace e la guerra, l’Europa, la democrazia e i diritti, la giustizia, la proposta di legge sull’autonomia regionale differenziata, l’antifascismo e la memoria delle foibe.

Il presidente del Consiglio si è poi rivolto ai colleghi: "Credo che sia utile continuare a lavorare, ognuno per la propria parte, anche per riallacciare il rapporto con i cittadini e creare un clima di fiducia per le sfide che anche la nostra città è chiamata ad affrontare nei prossimi anni: penso, ad esempio, ai tanti progetti finanziati con il Pnrr e alla nuova programmazione dei fondi europei."

Infine, i ringraziamenti a Consiglieri e Consigliere, il personale dell’Ente, la Sindaca e tutta la Giunta "per la disponibilità mostrata al confronto con il Consiglio comunale: obiettivo comune sia – nel rispetto dei ruoli diversi - raccogliere e dare valore alle richieste dei cittadini, rendendoli partecipi della vita democratica locale”.