Saluzzo, Asilo San Giuseppe: le maestre ringraziano per l’aiuto a far divertire i bimbi

Anche quest’anno l’Estate Bimbi organizzata dall’Asilo S. Giuseppe è quasi giunta al termine.

"E’ stata un’estate ricca di iniziative (cinema, piscina, gite), per tutte le 4 settimane, molto apprezzate da tutti i nostri bambini e dai loro genitori - affermano le maestre - Ora è doveroso ringraziare tutte le persone che hanno dato la loro disponibilità per far sì che tutte le nostre proposte si potessero realizzare – sottolineano le maestre dell’Asilo In primis vogliamo ringraziare il gestore del cinema Italia, il sig. Moschetti, che con la collaborazione della signora Pinuccia e il sig. Guglielmo, ci hanno aperto le porte del cinema una volta a settimana allietando i bimbi, non solo con la proiezione di un bel film, ma offrendo a tutti pop corn e caramelle.

Un grazie anche a tutte le persone che ci hanno accolto nelle gite, per la loro disponibilità e gentilezza nell’organizzazione della giornata".