Marco Cornaglia e la moglie Barbara nuovi gestori del rifugio Alevè di Pontechianale

Ha riaperto lo scorso venerdì 21 luglio il rifugio Alevè, in località Castello di Pontechianale.

I nuovi gestori dell’immobile, di proprietà comunale, sono Marco Cornaglia e la moglie Barbara, che garantiscono l’apertura non solo nei mesi estivi, ma per tutta la durata dell’anno.

Il rifugio, posto sulla strada provinciale della valle Varaita che porta a Pontechianale, è alla base del famoso bosco dell’Alevè noto per i suoi pini cembri, tra i più estesi d’Europa. Risalendo il sentiero che attraversa la pineta si arriva al lago Bagnour.

Il rifugio Alevè è meta molto frequentata da appassionati di trekking e outdoor e di tutti coloro che amano trascorrere le vacanze in montagna a contatto con la natura, di cui la struttura ha da sempre rappresentato un punto di riferimento del settore.

“Per venire incontro alle esigenze dei turisti e di tutti coloro che lo desiderano – spiega Marco Cornaglia – abbiamo deciso di fare il ‘continuato’ nella somministrazione del pranzo fino alla cena, dalle 11,30 alle 21. La cucina è quella tipica della valle Varaita e piemontese. Prepariamo anche colazioni e aperitivi. Il rifugio - spiega il nuovo gestore - dispone di 45 posti letto, di cui due camerate, che possono ospitare 8 persone ciascuna e 3 camere da letto private da 2 e 4 posti letto”.

Marco Cornaglia, originario di Frassino, è diplomato all'Istituto Alberghiero di Dronero e ha maturato diverse esperienze nell'ambito della ristorazione, anche all'estero.

Da ragazzo aveva già lavorato come cuoco nella stagione estiva proprio al rifugio Alevè, aveva così avuto modo di conoscere il locale che pensa di tenere aperto tutto l’anno.

In particolare, in autunno mette a disposizione le stanze per le comitive delle scuole che desiderano fare escursioni nella vicina pineta.

Per informazioni: 327.9556728.