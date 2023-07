Viale degli Angeli, in consiglio la proposta di Civallero: "Da settembre a giugno, aperto dalle 7 alle 19"

Si torna a parlare di viale degli Angeli in consiglio comunale a Cuneo, grazie ad un ordine del giorno sul quale l'assemblea sarà chiamata a votare. Un tema che divide i cuneesi ormai da tempo.

A proporlo Franco Civallero di Forza Italia. Il consigliere chiede, fondamentalmente, di rivedere la chiusura del viale nei mesi di apertura delle scuole, quindi da metà settembre a metà giugno.

In questi mesi, che attualmente prevedono l'apertura del viale al traffico veicolare dalle 7.30 alle 9, Civallero chiede invece di valutare un'apertura dalle 7 alle 19 e, quindi, di chiuderlo solo in fascia serale e notturna.

Mesi estivi, weekend e festivi: resti pure chiuso ai mezzi h 24.

Per gestire chiusure e aperture, Civallero evidenzia la necessità di dissuasori o sistemi automatici. Ricordiamo che, al momento, l'operazione di apertura e chiusura dei varchi avviene in modalità manuale.

"L'ordine del giorno sarà discusso e votato - evidenzia l'assessore competente Luca Pellegrino. Personalmente guardo la questione in modo distaccato, non sono né da una parte né dall'altra, capisco le ragioni di chi si lamenta come di chi vuole che il viale resti così".

A parlare dovranno essere i numeri e i dati, che per ora non ci sono. "Avremmo dovuto iniziare il monitoraggio dei passaggi a inizio di luglio, con dei radar specifici, che però sono arrivati con grande ritardo. Dovremmo riuscire ad iniziare a breve, dalla settimana prossima. Ci vorrà un po' per avere i risultati, perché il monitoraggio può avere senso solo se fatto in mesi diversi, d'estate e d'inverno, per dare risposte motivate".

Conclude l'assessore alla Mobilità: "Credo che indietro, al 100%, non si tornerà. Ma è necessario e corretto valutare l'esito dei monitoraggi, per poter fare dei ragionamenti che abbiano una base non emotiva ma concreta".