Fossano ha accolto al Castello degli Acaja le sette carrozze del “Paradriving”

Oggi (martedì 7 aprile) nel tardo pomeriggio, di fronte al Castello degli Acaja di Fossano, è giunta a destinazione la carovana di cocchieri “speciali”, a bordo delle loro sette carrozze partite stamane da Cuneo, per la prima tappa della terza edizione del “Paradriving 2026”.

“Anche quest’anno Fossano è protagonista del Paradriving, disciplina olimpica inclusiva per persone con disabilità, nell'ambito della terza edizione di "Ruote e Zoccoli" – dice il sindaco padrone di casa Dario Tallone - una staffetta in carrozza da Cuneo a Torino con lo scopo di promuovere l’inclusione. Grazie a Martin Adamo e ai suoi collaboratori per aver ideato ed organizzato questo prezioso progetto”.

Tra gli intervenuti per l’Amministrazione, oltre al sindaco Tallone, gli assessori Donatella Rattalino e Cinzia Cuzzilla.

Tallone ha inoltre ringraziato la Protezione Civile, i vigili e i Carabinieri in Congedo che hanno gestito la logistica della stessa carovana giunta in città.

Sette, come detto, le carrozze giunte sul posto, tra cui una speciale adibita ai disabili, che è la novità di quest’edizione. Sempre la carovana sarà ospite in serata della Comunità Papa Giovanni XXII e, domattina, alle 9, ripartirà dopo aver incontrato anche alcuni bambini delle scuole fossanesi.

L’evento di sport e inclusione “Ruote e Zoccoli”, sostenuto da molti sponsor e patrocinato da Regione Piemonte, nonché da tutti i Comuni in cui avverrà il transito delle carrozze (Cuneo, Castelletto Stura, Fossano, Genola, Savigliano, Marene, Bra, Caramagna Piemonte, Poirino, Trofarello, Moncalieri e Torino) è organizzato dall’ associazione “Terre di Wandy”, il cui referente è appunto Martin Adamo, saviglianese titolare della sua attività di equitazione Equi Maresco.