“Snodi Culturali: verso la conclusione del progetto PNRR per Guarene, Neviglie e Piea

Sta per volgere al termine il programma di Snodi. Colline Co-Creative di Langhe, Monferrato e Roero, sostenuto dal PNRR per la rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici di Guarene, Neviglie e Piea.

Avviato nella primavera del 2023, il progetto ha accompagnato i tre territori in un percorso di crescita e collaborazione, rafforzando il senso di comunità attraverso la cultura e promuovendo il coinvolgimento attivo dei più giovani.

"Come Sindaco del Comune di Guarene non posso che esprimere grande soddisfazione per i risultati raggiunti dal progetto SNODI. È stato un percorso articolato e impegnativo, che ha richiesto visione, capacità di coordinamento e un forte coinvolgimento dei territori, ma che ha saputo rispettare pienamente gli obiettivi e realizzare tutte le attività previste. - dichiara Simone Manzone - Ancora più significativo è il fatto che questo progetto non si esaurisce con la sua conclusione formale: la sua vera forza sta nella legacy che lascia. SNODI ha infatti prodotto studi, modelli e strumenti che rappresentano una base concreta per immaginare e costruire nuove traiettorie di sviluppo culturale per il nostro territorio, anche oltre il 30 giugno. Insieme a Corrado Benotto, sindaco di Neviglie e ad Alessandro Borgo, sindaco di Piea- aggiunge - È proprio la capacità di generare visione futura, oltre ai risultati immediati, che rende questo progetto un investimento strategico per le comunità di Langhe, Roero e Monferrato.”

Il percorso si conclude con “Snodi culturali”, un ciclo di 11 incontri gratuiti e aperti al pubblico che si terranno tra il 16 aprile e il 26 maggio con la direzione creativa della Fondazione Cesare Pavese. Gli incontri, moderati da Pierluigi Vaccaneo, si svolgeranno il martedì e il giovedì in alcuni luoghi simbolici del progetto: a Guarene e a Piea presso gli hub riqualificati grazie a Snodi, mentre a Neviglie gli appuntamenti avranno luogo sul belvedere “The Traveler” dell’artista Jean-Marie Appriou che in questi anni ha ospitato diversi appuntamenti di Snodi oppure, in caso di maltempo, presso la Chiesa dei Battuti Bianchi.



