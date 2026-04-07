Centri estivi 2026 a Bra, tariffe invariate per bambini e ragazzi

Prezzi invariati anche per il 2026 nei prossimi centri estivi dedicati ai bambini e ai ragazzi della scuola primaria (presso l’istituto Edoardo Mosca) e della scuola secondaria di primo grado (nel plesso Carlo Alberto Della Chiesa), in vista della nuova stagione già definita, che prenderà il via a metà giugno per proseguire fino al 7 agosto. Per la scuola dell’infanzia, invece, l’attività inizierà il 1° luglio nei locali della scuola Gianni Rodari.

La Giunta ha riconfermato il piano tariffario relativo a tutte le attività ricreative, all’insegna dell’inclusione, dei sani valori etici e della condivisione, in coerenza con i principi fondamentali di una società civile.

La quota settimanale, senza pasto, è di 50 euro per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, mentre è di 160 euro la tariffa per le due settimane scelte dai bambini dell’infanzia e della primaria, comprensiva di pasti giornalieri (100 euro per i 20 utenti seguiti dai servizi socio-assistenziali). Il costo per la settimana corta, dal 1° al 3 luglio, destinata ai bambini che frequentano ancora l’asilo fino al 30 giugno, è invece di 50 euro.

Le iscrizioni partiranno ufficialmente a fine aprile, con priorità per i residenti braidesi. Tutte le modalità di partecipazione all’Estate Bimbi - Ragazzi saranno pubblicate a breve online sul sito del Comune.