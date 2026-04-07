A Verzuolo la fisica diventa quotidiana: incontro divulgativo a Palazzo Drago

A Verzuolo la scienza esce dai libri e si avvicina alla vita di tutti i giorni con l’incontro dal titolo “Il meraviglioso mondo della Fisica intorno a noi”, in programma mercoledì 8 aprile alle 15 a Palazzo Drago, nell’ambito del ciclo degli incontri delle Tre Età.

Protagonista dell’appuntamento sarà la professoressa Francesca Quagliotti, docente del liceo scientifico “Bodoni” di Saluzzo, che condurrà il pubblico in un viaggio affascinante tra i fenomeni fisici che accompagnano la nostra quotidianità.

Si tratta del secondo incontro della sua lezione-conferenza dedicata alla “fisica di tutti i giorni”, pensata per rendere accessibili concetti spesso considerati complessi.

Attraverso domande semplici ma stimolanti, la docente guiderà i partecipanti alla scoperta delle leggi che regolano il mondo che ci circonda. Perché prendiamo la scossa uscendo dall’auto? Come funziona un frigorifero? Per quale motivo una bottiglia d’acqua può rompersi se lasciata in freezer? E ancora: il cosiddetto “tiro ad effetto” è davvero magia o si tratta di pura fisica?

A queste e ad altre curiosità si cercherà di dare risposta con spiegazioni chiare e il supporto di piccoli esperimenti dimostrativi, capaci di coinvolgere e sorprendere il pubblico di tutte le età.

Ingresso libero.



