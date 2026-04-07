Alba celebra i 100 anni del signor Giovanni Milano

Nei giorni scorsi Giovanni Milano ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni. Nella giornata di martedì 7 aprile ha ricevuto la visita del sindaco Alberto Gatto, che ha voluto porgere personalmente gli auguri al concittadino albese.

Nato il 28 marzo 1926 a Sommariva del Bosco, Giovanni Milano risiede ad Alba dal 1995. Per tutta la vita ha lavorato come muratore scagliolista, operando sul territorio piemontese e anche in Francia. Con le proprie mani ha costruito la casa in cui vive tuttora, dove è assistito da una badante che lo aiuta nelle attività quotidiane, circondato dall’affetto delle figlie e dei nipoti.

Rimasto vedovo nel 2021, da quando è in pensione si dedica alle sue passioni. Giovanni Milano ha accolto il sindaco con cordialità, intrattenendosi con lui in una piacevole conversazione.

"Raggiungere i 100 anni è un traguardo straordinario che merita tutta la nostra ammirazione - dichiara il sindaco di Alba Alberto Gatto - A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Alba, ho espresso al signor Milano i più sentiti auguri, ringraziandolo per l’esempio di vita che offre alle nuove generazioni".



