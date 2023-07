Ceresole d'Alba, domenica l'apertura mensile del MUBATT

Domenica prossima 30 Luglio il comune di Ceresole d'Alba propone l'apertura mensile del MUBATT - il museo dedicato alla Battaglia di Ceresole d'Aba del 1544 .

Per la prima volta il muBATT potrà essere visitato in abbinamento al nuovo MIda, il Museo Internazionale delle Donne artiste, allestito presso la chiesa della Madonna dei Prati.

Per quanto riguarda il muBATT negli ultimi mesi si è arricchito con l'esposizione della Stele Templare in pietra chiara ritrovata nel 2009 in località Becci a Ceres ole. Il cippo, recante nella parte superiore l’incisione della croce simbolo dell’Ordine Templare, con tutta probabilità è stata posta sul luogo di sepoltura di un cavaliere templare.