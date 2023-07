Un agosto ricco di appuntamenti all'Ecomuseo della Pastorizia in Valle Stura

Continua la rassegna estiva - itinerante in Valle Stura - dell’Ecomuseo della Pastorizia, pensata e curata con l’obiettivo di riunire una comunità attenta e sensibile, che si riconosca in determinati valori e pensieri, che agisca con responsabilità e senso comune, che faccia insomma riflettere gli abitanti del territorio, le nuove generazioni e i visitatori temporanei delle montagne, su tematiche quali la sostenibilità ambientale, la cura del paesaggio e l’abitare le terre alte e marginali in modo consapevole, la necessità di immaginare e dare concretezza ad un futuro che sia più equilibrato, più rispettoso della natura e della qualità della vita. Anche nel mese di agosto saranno quindi numerose le attività rivolte alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, alla comunità locale e ai turisti/visitatori, che attraverso diversi linguaggi, offriranno occasioni di incontro e confronto, di scoperta e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio della Valle Stura, per riflettere sul presente e sul futuro delle comunità di montagna.

Il 4, 5 e 6 agosto, dalle 14 alle 18 a Pontebernardo, dopo il grande successo della tre giorni sulla lavorazione della lana della scorsa estate, dove un curioso e affascinato gruppo di persone ha lavorato insieme alla ricostruzione della filiera della lana, occupandosi della pulizia manuale, del lavaggio, della cardatura, dell'infeltrimento e della colorazione naturale con metodo eco-printing, fino ad arrivare a creare l’opera collettiva “La Feo Luz” - riproponiamo il format di arte partecipata, ispirandoci questa volta ad un famoso dipinto di Van Gogh (realizzato nel 1888 nel suo periodo arlesiano) dal titolo “La piana della Crau”: dopo aver pulito, lavato, cardato e colorato la lana con foglie, fiori e altri elementi naturali che ci dona Madre Natura, procederemo, guidati dall’artista feltraia Romina Dogliani e dall’esperta di tinture vegetali Denise Rong, alla creazione dell’opera collettiva.

L’11 agosto alle 17, sempre a Pontebernardo, in collaborazione con il Centro Studi dell'Arco Alpino Occidentale dell'Università di Torino, un incontro con il giornalista e scrittore Giannandrea Mencini, autore del libro "Pascoli di carta" (Kellermann Editore, 2021), per parlare di un fenomeno ormai diffuso nella montagna italiana, da Nord a Sud: le speculazioni conosciute come "Mafia dei pascoli". Il libro è una coinvolgente esperienza di incontro con agricoltori, allevatori, malgari, pastori, genti di montagna. Dialoga con l'autore il professore Luca Battaglini del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Torino. Nella stessa giornata, terzo ed ultimo appuntamento con il cinema all’aperto, con la proiezione, nella piazzetta del borgo, del docu-film “Alpenland” del regista Robert Schabus, un film su uno dei più spettacolari paesaggi nel cuore dell'Europa e sulle persone che vi abitano, che hanno un legame molto speciale con il loro territorio nonostante le dure condizioni che spesso devono affrontare.

Il 12 agosto alle 17 l’Ecomuseo si sposterà a Sambuco, al Centro Documentazione, dove Tommaso D’Errico - creatore del fortunato blog “Al ritmo delle stagioni” e autore di “Un anno di vita in montagna” - presenterà il suo ultimo libro “Montanari 2.0”, il racconto di una montagna in bilico tra abbandono e speranza, un’avventura raccontata con ironia e passione per dare voce a chi ha fatto di questi territori la propria casa. E per stimolare chi sogna di intraprendere un proprio cammino di liberazione. L’incontro sarà mediato dalla storica e ricercatrice Flavia Cellerino.

Il 13 agosto si ritorna nella borgata sede dell’ecomuseo per “Voci in dialogo con gli elementi”, progetto di ricerca tra canto e montagna, a cui sono invitate a partecipare in modo particolare le donne che a diverso titolo abitano i territori montani. Nel corso della giornata, ci saranno due momenti curati dall’Associazione Bottega delle Arti Cotromano - BACO in collaborazione con l’ecomuseo: dalle 10 alle 13, “Nutrimento: cantare nei luoghi ascoltare le voci” un laboratorio-incontro con le donne del territorio; e alle 17, “Eco”, piccolo concerto itinerante che animerà le vie della borgata.

Il 13 agosto alle 15 a Bersezio – Area Camper, e il 19 a Vinadio – Revelin, due corsi base di feltro per grandi e piccini con l’artista Romina Dogliani.

Il 18 agosto alle 15 a Pietraporzio, incontro-passeggiata rivolto a ragazze e ragazzi con Irene Borgna, autrice del libro “Manuale per giovani stambecchi” (Salani Editori, 2022). Al termine della passeggiata, l’autrice della Valle Gesso, guida naturalistica e filosofa dell’ambiente, condurrà un laboratorio sul riconoscimento delle tracce degli animali.

Il 20 agosto, ore 15 a Demonte – Anfiteatro Piazza Nuto Revelli, secondo appuntamento con l’artigiana Paola Zuliani e i laboratori di tessitura a cornice.

Si conclude il 27 agosto alle ore 15 a Vinadio con un doppio appuntamento: nello stesso pomeriggio due speciali attività, in collaborazione con l'Ecomuseo Cascina Moglioni, rivolte ai bambini e alle loro famiglie per scoprire antiche storie e mestieri. Si tratta di "Terra di fiaba", un laboratorio di lettura sulle favole tradizionali, e "Fila la lana", sulla filatura della lana sambucana con il tipico arcolaio a due pedali.

Per prenotare le attività scrivere a ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it o al numero +39 347 211 8377.

Si ricorda che per tutto il mese il percorso espositivo dell’ecomuseo “Na Draio per Vioure” e la mostra fotografica di Luca Giacosa KOSTANTINO - CAMBIA[MENTI] IN TERRE ALTE, sono accessibili con visita guidata gratuita il sabato e la domenica, dalle 15 alle 18, a Pontebernardo.