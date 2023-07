Oltre cento bambini hanno partecipato all'estate ragazzi di Tarantasca

Anche quest’anno sono terminate con successo le 4 settimane dell'Estate Ragazzi di Tarantasca, dal 3 al 28 luglio, organizzate dal Comune in collaborazione con la Parrocchia San Bernardo e la cooperativa Jim Bandana.

"Già si sente un briciolo di malinconia - dicono gli animatori - dato che sono passate così in fretta.Quasi 100 bambini hanno trascorso il mese di luglio svolgendo tantissime attività: sport, tornei, lavoretti, giochi con l’acqua, cacce al tesoro, cluedo vivente e molto altro, tutto a tema Mario Bros. Anche quest’anno non sono mancati i tuffi nella piscina di Piasco e le numerose uscite settimanali tra cui una bellissima giornata alle Caravelle e un'altra più adrenalinica a Leolandia."

Il mese si è poi concluso con la gita a Garden Sport e un'emozionante serata finale con pizza e spettacoli.

Un grande grazie a tutti coloro che hanno permesso la riuscita, anche quest’anno, di questa Estate Ragazzi, finalmente tornata alla normalità dopo gli anni della pandemia. Grazie al Sindaco e ai suoi collaboratori, agli organizzatori Vilma, Nicoló e Arianna, a Don Ezio, ai disponibili autisti della Dutto Viaggi. Per ultimo, ma sicuramente non per importanza, un grande GRAZIE a tutti gli animatori che si sono messi in gioco, dedicando un po' del loro tempo ad intrattenere i bambini, con lo scopo di farli sorridere e divertire.