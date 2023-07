Gabriele Morbo è il nuovo presidente della Banda Musicale di Paesana

Gabriele Morbo, 51 anni, sposato con Elena e padre di due giovani figlie, titolare con la moglie di un avviatissimo negozio di generi alimentari, vini, mangimi, sementi e pellet è il nuovo presidente della Banda Musicale di Paesana, al cui interno è un insostituibile primo clarino ma all’uopo anche ottimo sassofonista.

Succede, in un ruolo tutt’altro che facile da ricoprire, al presidente uscente Gianfranco Atzori che - dopo anni di passione e dedizione - mesi fa aveva comunicato la sua assoluta indisponibilità a proseguire ancora per un nuovo mandato il suo impegno in segno al sodalizio musicale a causa di un crescente disimpegno di parecchi musici specialmente (ma non solo) per quel che riguarda la presenza alle prove del martedì.