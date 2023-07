L'associazione studi storici "Giovanni Giolitti" presenta gli eventi dell'autunno

L’Associazione di Studi Storici Giovani Giolitti, in sintonia anche con altri enti e realtà associative, volentieri propone alcune iniziative in vista del prossimo autunno. Riteniamo utile divulgare e far conoscere questi eventi a beneficio di storici ed appassionati:

Un ciclo di lezioni sulla storia della Monarchia

L'Istituto Italiano per gli studi Filosofici (Napoli, Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio, 14), presieduto dal prof. Massimiliano Marotta, propone a studiosi, docenti e studenti un seminario di storia del nostro direttore scientifico prof. Aldo A Mola su:

IL REGIME MONARCHICO ITALIANO: UN TRIANGOLO SCALENO

PROGRAMMA:

LUNEDI' 11 SETTEMBRE: CORONA, GOVERNO E CAMERE (1900-1914)

MARTEDI' 12 : I POTERI STATUTARI DALL'INTERVENTO ALLA CRISI DEL 1922;

MERCOLEDI 13: RE, “CAPO DEL GOVERNO”, PARTITI, CHIESA E FORZE ORGANIZZATE (1922-1946)

Le lezioni iniziano alle h.16 e terminano alle ore 17.30. All'esposizione segue dialogo tra il relatore e i presenti. L'accesso è libero.

Il prof. Mola svolge lezioni e seminari all'Istituto dal 1982.

Per informazioni: www.iisf.it

Atti dei Convegni di studio svolti a Vicoforte nel 2021-2022

Sono in allestimento gli Atti dei Convegni di studio svolti a Vicoforte nel 1921 (Tumulazione del Milite Ignoto) e nel 1922 (La crisi dei governi Bonomi e Facta e il governo di unione costituzionale del 31 ottobre 1922).

Tale volume sarà, presumibilmente, disponibile in occasione del consueto convegno autunnale di cui vi daremo presto ulteriori notizie.