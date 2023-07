Corneliano piange Valter Vignola, presidente del Diego Rosa Fan Club

"Eravamo coetanei, era una persona a modo, molto conosciuta dalla comunità: a livello sportivo ha fatto molto per Corneliano, era presidente del Diego Rosa Fan Club e arbitro di pallapugno. Incarnava due delle nostre tradizioni sportive più importanti. Mando un abbraccio a tutta la famiglia". Con queste parole il sindaco di Corneliano, Alessandra Balbo, ha voluto ricordare Valter Vignola, scomparso dopo una rapida malattia a 60 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook: "Ciao Valter,

grazie per i tuoi insegnamenti, grazie per le tante risate, grazie per le chiacchiere, grazie per la tua Amicizia. Ci mancherai tanto, troppo, ma sarai sempre con noi nei giri in bici ,studiando percorsi in Langa, nel Monferrato, ma soprattutto nel Tuo Roero". "Ciao Valter, ‘grande’ Valter. È stato l’aggettivo che ti connotava e non solo perché sei stato un grande uomo. Era quello, l’aggettivo che usavi più frequentemente e mai a caso; semplicemente perché era il tuo modo per augurare il meglio a tutte e a tutti".

I funerali si svolgeranno domani, martedì 1° agosto, nella parrocchia SS Gallo e Nicolò di Corneliano, partendo dall'ospedale Ferrero di Verduno alle ore 9.30.