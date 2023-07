Danneggiata lapide partigiana a Roccaforte Mondovì, l'appello dell'associazione RA.Ro: "La nostra storia va preservata, non presa a calci"

Amara scoperta per la comunità di Roccaforte Mondovì.

Nelle scorse ore, in seguito alla segnalazione di un residente, è stata ritrovata pesantemente danneggiata la lapide partigiana in memoria di Matteo Michelis, martire della Libertà.

A farlo sapere è l'associazione culturale Ra.Ro Radici Roccaforte che, da alcuni anni, si occupa di ricerche dedicate alla storia locale e alla valorizzazione del patrimonio artistico del paese, a partire dal castello (leggi qui).

"Questa mattina - spiegano - in seguito alla segnalazione di Enrico Unia, abbiamo ritrovato questo scempio. Non ci sono parole per esprimere la rabbia che proviamo in questo momento."

L'associazione già in passato si era occupata di ripristinare la lapide che presentava segni di un leggero cedimento, proprio per preservare l'opera.

"In questi caso - proseguono - è chiaro che ha ricevuto un calcio, una botta, perché la rottura trasversale ha interessato una parte perfettamente sana. Non possiamo saltare a conclusioni, né ci va di 'politicizzare' l'episodio.

Ci appelliamo a tutti coloro che amano passeggiare su questi sentieri: se ricordate in che condizioni era la lapide, contattateci, stiamo cercando di circoscrivere il più possibile le tempistiche in cui può essersi verificato l'evento.

Ora ne avremo cura come ne avremmo per la lapide di un qualsiasi soldato di qualsiasi schieramento, persone morte in circostanze orribili, ma il messaggio che vorremmo passasse è un altro: ragazzi, questa è la nostra Storia, va preservata, non presa a calci.