Ad Alba il 35% degli affitti è turistico. "Così vengono penalizzati i residenti"

L'aumento dell'offerta turistica e degli affitti brevi è stata al centro di un'interrogazione del consigliere Fabio Tripaldi del gruppo "Alba Città per vivere". "Pur apprezzando l'aumento di turisti e le ricadute sul nostro territorio - le sue parole - la situazione rischia di penalizzare i residenti che si vedono negare i rinnovi di affitti perché l'immobile è stato trasformato in locale di affitto breve per i turisti. Il tema abitativo sta diventando un problema e la città sta rischiando di perdere la propria identità".

La risposta è arrivata dall'assessore con deleghe al Turismo Emanuele Bolla. "Il tema della disponibilità dei posti letto per i residenti è molto attuale. Abbiamo verificato che attualmente le strutture affittate per breve tempo sono il 35% del totale. Rispetto alle 200 attive, quindi, 70 sono riconducibi al tema delle locazioni brevi, con un trend che parebbe in diminuzione rispetto agli anni 2018 e 2019".

L'assessore Bolla ha promesso di continuare a vigilare: "Stiamo lavorando insieme all'Agenzia delle Entrate, che a partire del 2020 mette a disposizione dei comuni, ogni 6 mesi, dei dati sui pernottamenti. Questo sistema ci permette di incrociare le informazioni in nostro possesso e di accertare eventuali violazioni. La situazione è comunque equilibrata tra il quotidiano vivere dei cittadini e il flusso di turisti. Bisogna ricordare che il turismo rappresenta per il territorio una ricchezza che impiega oltre 11 mila addetti nel settore".

Il consigliere Tripaldi ha chiesto attenzione continua "perché ci sono dei campanelli d'allarme e bisogna guardare al futuro prima che la situazione non sia più gestibile, cercando di rispettare la proprietà privata, ma senza rischiare di perdere i residenti che saranno, tra 30-40 anni, la memoria storica di questa città".