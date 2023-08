Rinnovato il consiglio direttivo della SOMS di San Michele Mondovì: Carla Tomatis è la nuova presidente

Sono state rinnovate nella serata di ieri, lunedì 31 luglio, le cariche del direttivo della Società Operaia di Mutuo Soccorso APS, affiliata Endas, di San Michele Mondovì.

Carla Tomatis è la nuova presidente, sarà affiancata per il quadriennio 2023-2027 da Vilma Daziano (vice), Maria Enza Zaccardo (segretario) e dai consiglieri: Ivana Garelli, Rinaldo Ansaldi, Carla Vanzino, Pier Bruno Giaccone, Angelo Raimondi e Marco Michelotti.

Carla Tomatis, nota artista locale Carla Tomatis, neo presidente alla guida del sodalizio, raccoglie il testimone da Ivana Garelli. Conosciuta e apprezzata per la sua arte non solo nel monregalese, ha presentato infatti i suoi lavori in tutto il mondo.

Un notevole curriculum artistico il suo, che annovera prestigiose esposizioni dall’Expo di Milano, al festival Art di Spoleto, al premio Modigliani, a Venezia alla Scuola di San Teodoro, presentate da importanti critici d’arte tra cui Vittorio Sgarbi e Paolo Levi, senza mai dimenticare il territorio.

"Sono molto felice di questo nuovo ruolo all'interno della società operaia sanmichelese - commenta la neo presidente - "questo luogo deve essere un punto di riferimento per la comunità e lavoreremo per valorizzarlo al meglio, promuovendo incontri con la cittadinanza, fornendo aiuto agli anziani e organizzando eventi a carattere culturale che valorizzino il centro. In queste settimane abbiamo provveduto e vivacizzare alcune delle pareti dei locali e faremo del nostro meglio per curare la struttura e riqualificare le parti che necessitano di interventi. Siamo inoltre aperti a proposte, idee e suggerimenti da parte dei cittadini".

L'incontro organizzato ieri sera e aperto alla cittadinanza è stato occasione per un riunione informativa sulle nuove modalità di gestione della Società e i futuri interventi: dall'organizzazione della somministrazione pasti agli interventi di manutenzione per la struttura, in linea con quanto previsto dalle nuove normative per l'associazionismo.