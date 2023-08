Moretta, al santuario ella Beata Vergine del Pilone, un’assemblea “storica” per Alpi Acque

Sarà probabilmente ricordato come “L’assemblea di Moretta” la riunione che si è tenuta la scorsa settimana nel salone del santuario della Beata Vergine del Pilone, a Moretta, e che ha visto deliberare un momento chiave nella storia dell’Alpi Acque, la società a capitale misto pubblico e privato che ha in gestione il servizio idrico di 25 Comuni dell’area Saluzzese, Saviglianese e Fossanese.

L’assemblea ha vissuto una prima parte tecnica, con l’approvazione del bilancio. È stato preso atto degli aspetti positivi di un bilancio sano e in ordine, anche se con utili inferiori a quelli di un paio di anni fa, a causa dell’aumento dei costi delle utenze e dei materiali. L’utile, di circa 900 mila euro, come da copione, non verrà ridistribuito tra i soci, ma resterà a disposizione della società per investimenti e gestione delle spese.

Si è poi proceduto alla conferma del consiglio di amministrazione, in scadenza. Simone mauro è stato riconfermato presidente, Claudio Careglio amministratore delegato, mentre consiglieri sono Giuseppe Baravalle, Mirella Brizio, Matteo Cantoni, Emiliano Cardia e Lorenzo Veronese.

La parte più “delicata” e sostanziale si è vissuta nella seconda metà dell’assemblea, quando, all’unanimità, l’assemblea ha dato mandato al consiglio di amministrazione di esaminare, in condivisione con l’Ato4 Cuneese, tempi e modi con cui l’azienda potrà proseguire la propria attività nell'ambito del gestore unico Cogesi.

Un passaggio, dunque, verso la gestione interamente pubblica del servizio. Spetterà ora a legali e studi tecnici delineare la strada verso la liquidazione del socio privato (Egea) e delle diverse quote. Un passaggio che ha comunque come finalità e obiettivo la salvaguardia del capitale (umano e materiale) di una società che negli anni ha sempre garantito al territorio un buon servizio, bilanci in regola e tariffe dell’acqua tra le più basse nel panorama regionale.

Commenta il sindaco di Moretta Gianni Gatti: «Abbiamo offerto la disponibilità del Santuario per rimarcare la vicinanza del territorio ai suoi servizi. Alpi Acque svolge da sempre un ruolo fondamentale per questi Comuni e avere ospitato a Moretta un incontro “chiave” per il suo futuro è un segnale che ribadisce la volontà di lavorare insieme per garantire ai cittadini del nostro territorio i servizi fondamentali che le famiglie si attendono».