Pian Munè: promo seggiovia e pranzo in quota

E’ arrivato agosto, il mese più vissuto dell’anno, quello in cui tutti i servizi di Pian Munè sono operativi.

La seggiovia che parte da quota 1535 metri, dove si lascia l’auto, e porta a quota 1890 metri è aperta tutti i giorni fino al 31 agosto dalle 9 alle 17

Prendendo la Seggiovia si arriva in 10 minuti al Rifugio in quota e qui ci si troverà a metà percorso per proseguire verso i Laghi Luset e Garitta Nuova.

Per tutto il mese di agosto e poi il sabato e domenica a settembre ritorna la Promo che prevede Seggiovia a/r + Pranzo in quota (antipasto o dolce, piatto a scelta tra primi e polente, acqua) a 25 euro (bambini 15 euro).

Insieme alla seggiovia il rinnovato rifugio in quota è a disposizione per giornate meravigliose nella sua accogliente sala interna oppure sul panoramico terrazzo, senza dimenticare l’avventuroso spazio per i bambini.

Il Rifugio Pian Munè, a quota 1535 metri, comodamente raggiungibile in auto, continua come tutto l’anno la sua apertura 7 giorni su 7, aggiungendo per tutte le sere di agosto l’apertura a cena!

Serate speciali con le stelle cadenti sono in programma giovedì 10 agosto al Rifugio Pian Munè e venerdì 11 agosto alla Baita Pian Croesio.