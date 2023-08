Sette unità dei vigili del fuoco da Cuneo a Udine in soccorso alla popolazione colpita dal maltempo

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1 agosto, una squadra della colonna mobile del comando vigili del Fuoco di Cuneo, con una piattaforma tridimensionale, un mezzo polivalente ed un mezzo per il trasporto del personale (sette unità in totale), è partito alla volta di Udine per portare soccorso alla popolazione duramente colpita dagli eventi atmosferici dei giorni scorsi.



Le attività di supporto ai colleghi friulani, saranno principalmente volte alla messa in sicurezza degli edifici civili ed industriali e delle strade che hanno subito gravi danni a causa del maltempo.