Incidente stradale tra Cuneo e Centallo. Grave una giovane mamma

Incidente stradale nella giornata di oggi martedì 1 agosto, sulla strada statale 20 tra Cuneo e Centallo nei pressi del vivaio Provini, dopo lo stabilimento Michelin di Cuneo.

Nell'incidente un’auto, secondo quanto si apprende, sarebbe rimasta incastrata sotto un guard rail dopo essere uscita fuori strada. All'interno dell'abitacolo una mamma e la figlia. Secondo quanto comunicato dall'ufficio comunicazione dell'AslCn1, è una 39enne, di cui non sono state rese note le generalità, la più grave. Trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Croce di Cuneo. Meno grave la figlia, conducente, in codice verde, con ferite di lieve entità, anch'essa trasportata nello stesso nosocomio.

Oltre all'equipe medico sanitario del 118 sono intervenuti in loco i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza del veicolo andato completamente distrutto.