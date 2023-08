Oggi è l'Earth overshoot day: risorse esaurite, iniziamo a consumare quelle del 2024

Oggi, mercoledì 2 agosto, è l’Earth Overshoot Day 2023, la giornata in cui il mondo ha esaurito le risorse naturali e rinnovabili che il Pianeta è in grado di offrire nell’arco di un anno.

Il Giorno del Sovrasfruttamento della Terra è calcolato ogni anno dal Global Footprint Network utilizzando i dati dei National Footprint e Biocapacity Accounts. L'anno scorso, ad esempio, era caduto il 28 luglio. Ma nel 1973 l’Overshoot day cadeva il 3 dicembre e sforavamo di pochi giorni il nostro budget annuale.

Da domani, 3 agosto, cominceremo dunque a sfruttare le risorse del 2024.

Viviamo come se avessimo a disposizione 1,7 Terre, cifra inquietante che dovrebbe salire fino a due pianeti entro il 2030, in base alle tendenze attuali. Anchee se negli ultimi 5 anni la tendenza sembra essersi assestata, ma è difficile stabilire quanto questo sia dovuto al rallentamento dell'economia o a sforzi di decarbonizzazione. Tuttavia, la riduzione del nostro “debito” nei confronti del Pianeta è ancora troppo lenta. Per raggiungere l'obiettivo dell'IPCC delle Nazioni Unite di ridurre del 43% le emissioni di gas serra a livello mondiale entro il 2030 (rispetto al 2010) sarebbe necessario spostare in avanti l'Earth Overshoot Day di 19 giorni all'anno per i prossimi sette anni.

E questo è il dato medio, perché in realtà ci sono Paesi che vivono come se di Terre ne avessero 5, come gli Stati Uniti. L'Italia vive e consuma come se ne avesse 2,8, tanto da aver esaurito le risorse di questo 2023 già lo scorso 15 maggio.