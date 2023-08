Bilancio in linea con il pre-pandemia: Farmacie Comunali in commissione a Cuneo

Un progressivo ritorno alla normalità, in linea con il periodo pre-pandemia. È quanto caratterizza l'esercizio 2022 delle Farmacie Comunali di Cuneo srl. Il resoconto di gestione è stato presentato lunedì 31 luglio nel corso di una riunione specifica della I commissione consiliare presieduta dal consigliere Mario di Vico, alla presenza della sindaca Patrizia Manassero. Cinque le strutture dislocate in diverse zone della città: piazza Europa (la farmacia più ampia e redditizia), via Einaudi, quartiere San Paolo, Conad e Movicentro.

A relazionare il il presidente di Farmacie Comunali Gianpiero Conti.

ll bilancio dell'esercizio 2022 chiude con un utile di 172.490 euro, in buona ripresa rispetto all'utile conseguito nell'esercizio precedente che si attestava intorno ai 103 mila euro. I ricavi si sono attestati sul valore di 4.704.189, 27 euro in aumento rispetto all'esercizio 2021.

Il margine lordo passa da euro 1.420.503,53 del 2011 ad euro 1.669.989,87 del 2022, registrando un incremento sia in termini assoluti sia in termini percentuali rispetto alle vendite tipiche dell'attività, attestandosi al 37,16% rispetto al 35,93% dell'anno precedente.

Tra le novità del 2022 l'inserimento in organico, a tempo indeterminato, di quattro nuovi farmacisti a seguito di concorso pubblico per soli esami.

A dicembre 2022 è stato aggiudicato l'appalto, di durata quadriennale, del valore di 8 milioni di euro ad Unifarma Distribuzione spa. La società è risultata vincitrice della gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle Farmacie Comunali di Cuneo, avendo offerto il miglior ribasso di gara pari al 33.14%.

Permane la caratteristica di "forza sociale" per il territorio. Tanti i servizi: il mantenimento di estesi orari di apertura (una farmacia aperta 7 giorni su 7; quattro 6 giorni su 7 di cui due che effettuano orario continuato); la partecipazione alle giornate del Banco Farmaceutico e della Farmacia per i bambini: l'accoglienza in alternanza scuola-lavoro durante il periodo estivo dei ragazzi del 1iceo Scientifico e Classico di Cuneo; il proseguimento dell'iniziativa "Kit Nuovi Nati”; il servizio di ricarica delle mense scolastiche per le scuole della città di Cuneo effettuato gratuitamente in convenzione con il Comune e la società vincitrice dell'appalto; il servizio gratuito di ritiro referti per conto dell'Asl CN 1; il servizio di pagamento ticket sanitari per conto dei cittadini privi di mezzi dì pagamento elettronico.

In rferimento all'anno in corso, è stato avviato, durante il mese di marzo 2023, il nuovo servizio infermieristico presso la Farmacia Comunale 2 Einaudi e la Farmacia Comunale 3 San Paolo con la possibilità di prestazioni domiciliari.