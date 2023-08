Langhe e cicloturismo per tutti: consegnate al territorio due handbike off road a pedalata assistita

Negli ultimi anni il cicloturismo è diventato una delle voci più importanti nell’offerta delle soluzioni migliori per vivere un’esperienza a 360° e soprattutto inclusiva all’interno del territorio delle Langhe grazie allo sviluppo di nuovi servizi sempre più attenti alle esigenze di tutti.

Infatti, da oggi, esiste la possibilità anche per persone con disabilità motoria di godere della incantevole dimensione outdoor che le colline e i percorsi nella natura regalano a ogni visitatore in questa parte unica del Piemonte, per merito del servizio “Handbike Off Road Assistita”.



Insieme alla MBT e agli altri ausili a pedali su due ruote, la handbike è un mezzo di locomozione che permette a qualunque persona di muoversi nell’ambiente, sfruttando la sola propulsione fornita dalle proprie braccia, diventando lo strumento ideale per spostarsi in sicurezza e autonomia.

Una bici alternativa per muoversi all’aperto, con la famiglia, su percorsi misti, con baricentro alto per non rimanere bloccati dalle asperità del terreno e schienale poco inclinato con imbottiture rinforzate per ammortizzare tutte le vibrazioni; inoltre la pedalata assistita garantisce la possibilità a chiunque di poterne usufruire in totale confort.

Di recente quindi sono state consegnate al territorio le due handbike a pedalata assistita. Il servizio è disponibile presso la Casa di Talin, l’agriturismo situato a Serravalle Langhe dove le handbike sono state consegnate a Granda Bike Tour e si possono noleggiare insieme alla richiesta di un accompagnatore cicloturistico.

Quest'azione rientra nell'ambito del progetto Langhe for All che Turismabile porta avanti in collaborazione con il Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero - Langhe Experience, con il sostegno di UniCredit e Fondazione CRT, facendo delle Langhe il paradigma ideale da esportare e applicare nel resto della regione.

“Nello specifico Langhe for All – dichiara Giovanni Ferrero, responsabile del progetto Turismabile - è stata l’occasione per confrontarsi in modo diretto con gli stakeholder del territorio al fine di creare un rapporto sinergico e una progettazione costruttiva intorno alle tematiche del turismo per tutti. Abbiamo quindi realizzato due incontri con la presentazione del progetto in corso ai soci di Langhe Experience presso il Salotto del Turista ad Alba e la consegna di due handbike a pedalata assistita che Turismabile, con il contributo di Unicredit – Carta Etica, ha dato in comodato d’uso gratuito a Granda Bike Tour presso la Casa di Talin. È fondamentale sensibilizzare gli operatori turistici in merito alle tematiche del turismo per Tutti, ma è altrettanto importante contribuire al miglioramento dell'accessibilità e fruibilità turistica attraverso azioni concrete sul territorio al fine di incrementare la qualità dell'accoglienza”.

“Ogni viaggiatore porta con sé esigenze e aspettative specifiche – dichiara Elisabetta Grasso, Direttrice del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero - e il nostro territorio ha la capacità di offrire servizi di ospitalità altamente personalizzabili, così da garantire a ciascuno di poter vivere la vacanza secondo i propri ritmi. È questa la filosofia che anima le azioni che, da oltre 30 anni, il nostro Consorzio porta avanti promuovendo la personalità, l’identità e l’autenticità di ogni realtà partner, disegnando esperienze di viaggio su misura, potendo contare su una squadra di operatori, attentamente selezionati, che mettono al centro la persona. Con il progetto Langhe for All, condiviso con entusiasmo con Turismabile, abbiamo lavorato per potenziare ulteriormente l’accessibilità e l’inclusività del territorio, sia a livello di ospitalità che di esperienze da vivere”.

In questo senso le attività che sono state intraprese fino ad ora, sono le seguenti:

Sensibilizzazione e formazione rivolte alla filiera turistica (sia operatori turistici che tour operator)

Collaborazione con tour operator locale

Rilevazioni dell’accessibilità e fruibilità delle strutture e servizi turistici locali

Acquisto due handbike off road a pedalata assistita





Il progetto si dirige ora verso la sua conclusione e le azioni finali in fase di realizzazione sono:

Definizione di un catalogo dell’offerta turistica for all delle Langhe che verrà presentato al TTG di Rimini ad



Assegnazione di una targhetta riconoscitiva alle strutture/servizi con personale formato per accogliere ospiti con esigenze specifiche

L’acquisto delle handbike off road da ora disponibili con personale formato ad hoc per accogliere ospiti con esigenze specifiche è stato reso possibile grazie al contributo economico e al supporto entusiastico di Unicredit e di Carta Etica, il progetto etico di Unicredit che ha l’obiettivo di alimentare un fondo destinato a diverse iniziative e progetti di solidarietà.

"UniCredit è da sempre vicina alle esigenze delle persone e dei territori in cui è presente - ha sottolineato Paola Garibotti, Regional Manager Nord Ovest di UniCredit - La nostra donazione ci rende particolarmente fieri perché promuove il benessere delle persone e la bellezza di un territorio turistico come quello delle Langhe. Il nostro contributo è stato reso possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili”.

Il progetto Langhe for All ha vinto il bando “Vivomeglio” della Fondazione CRT, che ha l’obiettivo di rendere concreto il diritto all’inclusione e all’autonomia delle persone con disabilità: grazie a questo bando la Fondazione CRT ha reso possibili finora oltre 2.600 iniziative per l’inclusione in Piemonte e in Valle d’Aosta.