“Amleto in salsa piccante” al Teatro Baretti: una serata di spettacolo e solidarietà a Mondovì

Venerdì 12 dicembre il Teatro Baretti di Mondovì ospiterà “Amleto in salsa piccante”, brillante commedia di Aldo Nicolaj diretta da Pinuccio Bellone, con la Compagnia Teatrale “La corte dei Folli”.

Sul palco si alternerà un ricco cast composto da Martina Appiano, Erica Barbero, Maria Jesus Esteban, Giuseppe Fais, Chiara Ferrero, Lorenza Ferrero, Piero Lingua, Marcello Menenco, Laura Monni, Sonia Picco, Lalla Toti e Vito Zirpoli, con il coaching di Enzo Brasolin e Stefano Sandroni e le scenografie curate da Gianfranco Sarotto, Peio Longo e Franco Giaccardi.

L’iniziativa è promossa dall’AVO Mondovì e ha un importante obiettivo benefico: il ricavato della serata sarà infatti devoluto all’ambulatorio “Cardionefrometabolico” dell’Ospedale Mondovì-Ceva per l’acquisto di una sonda Convex.

L’appuntamento è alle 21, in corso Statuto 15F. I biglietti sono disponibili in prevendita presso Farmacia Aragno, Edicola Calandri, Edicola Bertone, Farmacia Vittoria, Pasticceria Comino e presso la sede AVO Mondovì.

Il presidente Avo Mondovì Giuseppe Bertone, vuole con questo gesto, rammentare a tutti quanto sia importante essere sempre al fianco delle persone più fragili e sole. L’Avo è composta di soli volontari ed è presente sul territorio presso l’Ospedale di Mondovì nei reparti Dea, Accoglienza, Pediatria, CIM, e collabora con Asl Cn1 per altri servivi ed eventi, a Ceva in ospedale e nel Centro diurno CIM e presso le RSA: Sacra Famiglia a Mondovì, San Giuseppe a Vicoforte, San Michele Arcangelo a San Michele Mondovì e Casa del Sorriso a Mombasiglio e a domicilio. Il volontariato è una grande esperienza di valori e di opportunità di crescita personale che contribuisce al benessere della comunità. Essere volontari Avo vuol dire migliorare la vita di chi è ricoverato in ospedale o in strutture socio-sanitarie, rispondendo sempre ai nuovi bisogni del territorio, donare un sorriso, confortare, ascoltare stringere una mano, guardare negli occhi.

Diventa volontario Avo Mondovì contattando il 3341112372 o inviando una mail ad avomondovi@libero.it

Una serata di teatro, cultura e solidarietà che unisce la comunità in nome del bene comune.