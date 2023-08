E’ nato il Comitato Alberi di Saluzzo in difesa del verde cittadino

Saluzzo, lavori di riqualificazione allo stato attuale in piazza Battaglione Alpini

Lunedì 31 luglio è nato il Comitato Alberi di Saluzzo. Nasce come organizzazione apartitica e aconfessionale, quale evoluzione dell’omonimo gruppo Facebook, nato due mesi fa.

Il Comitato, si legge sulla pagina social, rivendica per i cittadini il diritto di decisione nella gestione del verde pubblico.

Chiede di essere una voce aggiuntiva- sottolineano dal Comitato- con una maggiore partecipazione sul tema "green" che ha infiammato il dibattito dopo l’abbattimento di vecchie alberate, in funzione dei progetti amministrativi di riqualificazione di aree e piazze cittadine.

A seguito di elezione sono stati nominati presidente: Edoardo Bonicelli ex dirigente comunale dell’Ufficio Urbanistica, attivatore del gruppo "Alberi di Saluzzo" e Franco Scatolero, entrambi promotori della protesta pacifica, che si è svolta per le vie della città, il 16 giugno scorso, al grido di “stop al taglio degli alberi”.

Il direttivo comunicherà a breve le finalità della costituzione e le modalità per diventare soci del Comitato che non ha obbligo di quote associative.