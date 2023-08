Scoperta una necropoli romana durante dei lavori di scavo a Castelletto Stura

Una piccola necropoli romana, risalente con probabilità al primo secolo (ma ancora da accertare), è stata rinvenuta a Castelletto Stura, nel corso di operazioni di archeologia preventiva. Lavoro che precede l'intervento di posa di tubature irrigue della Bealera Maestra, vicino alla strada provinciale 43 che porta a Morozzo.

Sarebbero oltre una decina le tombe cinerarie con corredo finora rinvenute. Ma il totale, ultimata completamente la bonifica, potrebbe essere di più. Tutto il materiale al momento è stato documentato, ripulito e trasportato nei depositi della Soprintendenza ad Alessandria e Torino.

La prima scoperta è avvenuta dieci giorni fa. Si tratta di oggetti che non possiedono un particolare valore economico, ma che attestano una presenza, già nota, in quest’area, non nuova a ritrovamenti archeologici di questo tipo, specie durante gli scavi dell’autostrada Asti-Cuneo.

In epoca romana le necropoli si trovavano fuori dal centro abitato degli insediamenti urbani. Le tombe erano scavate a una certa profondità, motivo per cui non erano mai venute “a galla”.

Negli anni i reperti più in superficie sono stati recuperati e catalogati.

Trovandosi la necropoli più a fondo nessuna operazione agricola o di piccolo scavo era riuscita a far emergere quanto scoperto giorni fa in questo appezzamento.

“Una bella notizia - commenta la notizia il sindaco di Castelletto Stura Alessandro Dacomo - che permette di scrivere un pezzo di storia di questo territorio e che rinforza la documentazione sull’esistenza di centri abitati in quest’area risalente all’epoca romana. Cercheremo di avviare un dialogo, una volta catalogati tutti i reperti, per far tornare parte dei rinvenimenti sul territorio, mentre una parte andrà custodita al Museo Civico di Cuneo.”

Per evitare l’accesso a cercatori amatoriali muniti di metal detector e per garantire la sicurezza dell’area è stato predisposto un servizio d’ordine oltre all’installazione di foto trappole.





“Il grosso - come conferma il primo cittadino - è già stato portato via”.