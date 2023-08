A Bra un nuovo centro assistenza professionale per smartphone e tablet

“È con immenso piacere che desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato all'inaugurazione del nuovo centro assistenza specialistico PatchUP di Bra avvenuta domenica scorsa. È stato un evento davvero speciale e l'affluenza di partecipanti è stata al di là delle nostre aspettative…”.

Queste le parole di Federico che continua con “… l’esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che sono venuti a visitare la nuova sede di PatchUP in via Principi di Piemonte 26. La vostra presenza ha dato un valore aggiunto all'inaugurazione e ci ha reso davvero felici. Insieme a Carlo e Federico, siamo stati onorati della vostra partecipazione e apprezziamo il tempo che avete dedicato in una calda domenica di luglio per celebrare con noi questo importante traguardo e nello stesso momento un nuovo punto di partenza”.



Lorenzo, com’è andata la prima settimana di lavoro a Bra?

“Direi molto bene e in primis vorrei ringraziare i numerosi clienti di Bra che, in questi giorni, hanno scelto di portare i loro dispositivi da noi per le riparazioni e l'assistenza. Sappiamo quanto sia importante affidarsi a professionisti qualificati per la riparazione di smartphone e tablet e siamo felici di potervi offrire il nostro servizio di alta qualità. Apprezziamo anche il feedback positivo che ci avete fornito riguardo ai nostri prezzi competitivi. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire servizi di alta qualità ad un prezzo accessibile e siamo felici di sapere che i nostri clienti lo hanno notato e apprezzato. Continueremo a garantire prezzi competitivi senza compromettere la qualità dei nostri servizi”.



Carlo, può riassumerci in pochi concetti cos’è PatchUP?

“PatchUP Bra è molto di più di un semplice centro di riparazioni o di un negozio di tecnologia, è un vero servizio professionale, sicuro e nel pieno rispetto della privacy e dei dati personali che ognuno di noi custodisce gelosamente nel proprio telefono. Se una persona ha bisogno di sostituire lo schermo rotto del suo iPhone, riparare la fotocamera del suo Samsung o risolvere altri problemi tecnici, può affidare a noi la gestione di questi interventi tecnici. PatchUP Bra è il nostro secondo centro assistenza in provincia di Cuneo, il primo si trova a Savigliano”.



Ricordiamo che PatchUP Savigliano e Bra sono aperti dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:30 e 15:30-19:00 – sabato 9:00-13:00.

Telefono PatchUP Bra: 351-5219274

Telefono PatchUP Savigliano: 351-7810135



Sito internet https://www.patchup.it/

E-mail info@patchup.it

Facebook https://www.facebook.com/patchup.italia

Instagram https://www.instagram.com/patchup_italia/