A Sommariva Perno in scena la commedia "Premiata Merceria Spatusso"

Domenica 6 agosto, alle ore 21, in piazza Montfrin (centro storico) andrà in scena l’ultimo degli eventi della rassegna "Estate in piazza 2023", organizzata in collaborazione tra Comune, Acli Valle Rossi e San Giuseppe, Pro Loco, ANC Sommariva Perno nell’ambito del percorso “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2023”, proposto dal Centro culturale San Bernardino con il contributo della Fondazione CRC.

La Compagnia Il Nostro Teatro di Sinio presenterà PREMIATA MERCERIA SPATUSSO, l’ultima commedia di Oscar Barile, che, dopo il debutto al Teatro Sociale di Alba a febbraio, ha riscosso e sta riscuotendo largo successo di pubblico su tutte le piazze di Langa e Roero.

Nello scenario fantastico di piazza Montfrin, una serata sicuramente emozionante, da non perdere! L'ingresso è libero.

La rassegna “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2023” riprenderà a settembre con altre interessanti proposte che si svolgeranno all’interno della chiesa di San Bernardino. Ma se ne riparlerà.