Dalla Regione Piemonte 4milioni per la viabilità silvo-pastorale

“La Regione Piemonte mette a disposizione 4 milioni di euro per realizzare, adeguare ed ampliare la viabilità silvo-pastorale per l’accesso e la gestione delle risorse pascolive d’alpeggio”.

A renderlo noto è il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, che precisa: “Si tratta di un bando studiato appositamente per sostenere un settore molto importante per la nostra regione sia dal punto di vista economico che in termini di tutela del territorio”.

Il bando è già aperto e scade il 30 novembre 2023. È rivolto a cittadini, enti pubblici, imprese, liberi professionisti e terzo settore.

L’aliquota di sostegno è pari all’80% delle spese ammissibili e il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario, per una spesa massima ammissibile pari a 300mila euro.