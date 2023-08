Eventi a Mondovì Piazza: attenzione alle modifiche alla viabilità per questo fine settimana

Per consentire lo svolgimento della manifestazione sono state adottate importanti modifiche alla viabilità, in dettaglio:

Nella giornata di domani, sabato 5 agosto , piazza d’Armi verrà utilizzata come punto tappa partenza ed arrivo per corridori ed ammiraglie; i corridori partiranno da piazza d’Armi e percorreranno gli assi viabili principali da Piazza a Breo per poi proseguire sulla S.P. Mondovì Villanova, al fine di raggiungere il sito di partenza della tappa, previsto in corrispondenza dell’intersezione rotatoria della S.S. 704.

Per consentire lo svoglimento della manifestazione ecco come verrà modificata la viabilità:

Istituito il DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, il giorno sabato 5 agosto, dalle ore 06:00 alle ore 12:30 in piazza d’Armi, eccetto veicoli dei corridori e di quelli a servizio della tappa ciclistica nonché eventuali aventi diritto; istituito il DIVIETO DI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, nella stessa giornata dalle ore 06:00 alle ore 12:30, in via Vico, nel tratto compreso tra l’intersezione rotatoria di via Nino Carboneri e via Marchese d’Ormea;

Verrà inoltre SOSPESA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE con conseguente istituzione del DIVIETO DI TRANSITO NEL SENSO DI MARCIA DI PERCORRENZA DELLA GARA CICLISTICA, LIMITATAMENTE AL TEMPO DI PERCORRENZA DEI SOTTO ELENCATI TRATTI VIABILI, il dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in:

- strada Prov.le Mondovì Vicoforte;

- via di Santa Croce;

- via Vico;