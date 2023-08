In libreria il nuovo romanzo "Quel che amore non è" dello scrittore albese Silvano Giacosa

È in libreria il nuovo romanzo dello scrittore albese Silvano Giacosa “Quel che amore non è” un romanzo che, nonostante il taglio ironico e leggero, prova a trattare temi importanti e, purtroppo, fin troppo attuali, come la violenza sulle donne, il dramma dell’usura e più in generale, la difficoltà del vivere.

Un racconto dove, più che l’inchiesta contano i risvolti umani. Nelle sue pagine viene infatti raccontato l’universo emotivo dei due protagonisti, i loro problemi esistenziali, la loro voglia di riscatto, il dolore e la sofferenza per la lontananza, reale e affettiva, dalle persone amate. Umane vicende che fanno da sfondo all’indagine del maresciallo Pietro Vincenti e al viaggio della contadina Angelina.

Due personaggi che, nonostante i loro destini sembrino intrecciarsi dall’evolversi della storia, non si incontreranno mai.

Il libro (261 pagine – Maggio 2023) è disponibile nelle migliori librerie della provincia, sul sito de “Il Cielo Stellato” (Casa editrice di Tarantasca) e negli store on-line al prezzo di 16 € .

Silvano Giacosa è nato ad Alba, città di cui nutre un particolare affetto.

Studi tecnici e passioni letterarie, si interessa di temi sociali e di tecnologia, oltre che di buone letture.

Con un tratto sensibile e al contempo scanzonato spera, con i suoi romanzi, di regalare ai suoi lettori un momento di pura evasione e, al contempo, di profonda riflessione.

Tre sono, finora, i suoi romanzi pubblicati: “La ragione della neve” (2016 - Una tragedia partigiana) “Fragile è il nostro domani” (2018 - una storia contemporanea tra amore e suspense) ed è appena uscito “Quel che amore non è” un poliziesco che, nelle intenzioni dell’autore, farà da capostipite a una trilogia.

Inoltre, alcuni suoi racconti sono stati inseriti nelle antologie “Tutto Sotto” della Neos edizioni, una raccolta di storie gialle, thriller e horror ambientate in Piemonte.