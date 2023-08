Rissa dopo "Doi Pass": sequestro di materiale e una multa da 6mila euro per kebab di Breo

Come aveva preannunciato il sindaco Luca Robaldo, nel corso del Consiglio Comunale svoltosi a San Quintino lunedì (leggi qui) , il Comando di Polizia Locale - cui va il ringraziamento dell'amminsitrazione - ha provveduto a notificare alcuni provvedimenti nei confronti del locale di vendita kebab sito nei pressi della rotonda del ponte della Madonnina, dopo gli episodi avvenuti al termine del'ultima serata dei "Doi pass".

Al titolare dell'esercizio sono contestate la violazione degli orari di vendita di bevande alcoliche, con il sequestro del materiale e una multa di 6mila euro, oltre alla sanzione per non avere rispettato l'ordinanza sindacale in vigore durante le manifestazioni e la segnalazione ai competenti uffici della ASL e dell'Ispettorato del Lavoro.