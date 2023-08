Cuneo, anziano investito in corso Soleri

Non è nota al momento l’esatta dinamica dell’investimento stradale verificatosi poco dopo le 10.30 di questa mattina in corso Soleri a Cuneo.

A farne le spese un anziano, travolto da un veicolo il cui conducente non si è evidentemente accorto della presenza dell’uomo in quel punto.

Il pensionato è stato immediatamente soccorso. Giunti sul posto i sanitari del servizio di emergenza 118 ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità giallo.