Idee e proposte per trascorrere nella Granda questa domenica di agosto, aspettando le stelle cadenti della notte di San Lorenzo

Feste di paese e manifestazioni

A Castellinaldo termina la festa patronale della “Madona du Rì”. Oggi, domenica 6, gran finale dalle 19 con l'Aperimusica con musica revival degli anni ’70 ’80 e ‘90. Saranno a disposizione piatti della tradizione piemontese accompagnati dai vini dei vinaioli di Castellinaldo.

La serata è libera, senza prenotazione e si svolgerà presso il campo sportivo del paese.

Info: www.facebook.com/prolococastellinaldo





Torna a Montaldo Roero il “Bosco Fatato”, evento ideato dall'associazione “Fate gli gnomi”,

in programma anche questa sera, 6 agosto, dalle 20.30. In un antico castagneto a ridosso del capoluogo saranno offerte ai visitatori due serate nella magia di una natura incontaminata, sotto gli alberi secolari, in compagnia dei personaggi delle fiabe. Per tutti, saranno consigliate calzature comode: sarà presente anche un punto di ristoro curato dalla Pro Loco montaldese. Il percorso verso il Bosco Fatato è breve e agevole, ma è consigliato munirsi di una torcia.

Info: www.facebook.com/EcomuseoRocche





La Proloco di Dogliani Castello celebra l’estate all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Le iniziative dedicate a San Lorenzo proseguono anche questa domenica: alle 11 sarà celebrata la Messa. Un’altra funzione religiosa è prevista alle 17, mentre alle 21.30 salirà sul palco di piazza Belvedere la tribute band dei Nomadi Ala nomade. I festeggiamenti si chiuderanno mercoledì 9 con la tradizionale tombola alle 21 e la premiazione della trentunesima edizione del concorso balconi fioriti. Fino all’8, dalle 20 sarà attivo il servizio di ristoro al coperto, con grigliate, primi piatti, fritto misto di pesce e altre specialità. Programma completo su: www.facebook.com/proloco.castello

A Saliceto i festeggiamenti patronali di San Lorenzo sono in programma nel fine settimana fino al 10 agosto. Oggi, allo stand gastronomico, in aggiunta al menù tradizionale, l’organizzazione propone la “pinsa”, anche senza glutine. Apertura dalle 19.30. Alle 22 evento musicale con “Italiana Band” e, a seguire D.J. Umba. La festa proseguirà con eventi mercoledì e giovedì. In tutte le serate sarà in funzione il banco di beneficenza a favore della Croce Rossa e nel castello la mostra a cura di Mauro e Gianni. Info: www.facebook.com/prolocodi.saliceto





Prosegue in questo fine settimana a Rodello la patronale dedicata a San Lorenzo. Questa domenica si potrà visitare il museo d’arte moderna e religiosa Dedalo Montali, con la possibilità di usufruire di tour guidati gratuiti, e in piazza ci saranno le bancarelle del mercatino delle cose buone e belle. Alle 11 sarà celebrata la Messa, animata dal coro polifonico San Lorenzo di Rodello, seguita dalla processione. La mattinata si chiuderà con un aperitivo. Nel pomeriggio previsto intrattenimento per bambini e ragazzi. Alle 20 sarà il momento della tradizionale cena sotto le stelle, su prenotazione. La festa si concluderà il 10 agosto con la fiaccolata di San Lorenzo.

Info: www.facebook.com/prolocorodello





Questa domenica e lunedì 7 agosto torna a Priola la Sagra della Polenta saracena e del Pan fritto. Oggi la festa avrà inizio alle 19.30, con distribuzione di pan fritto e altro, ed intrattenimento

musicale con Alberto e Simone. Lunedì 7 dalle 14,30 animazione per i bimbi con Asd Pollicino e i suoi gonfiabili, il Mago Taz con spettacoli di magia, bolle di sapone e baby dance. Dalle

19 distribuzione di polenta saracena e tanto altro, e accompagnamento del complesso degli Slot machine band. Per questa domenica è in programma anche il raduno di auto e moto d’epoca.

Info: www.facebook.com/priolaproloco





Valcasotto si prepara per un nuovo viaggio attraverso natura, storia e gastronomia: oggi, domenica 6 agosto, con partenza dal borgo alle ore 9, si terrà la camminata enogastronomica, su prenotazione, nel “Desertum” modellato dai monaci certosini sin da 1172. Lungo il tragitto ci saranno gli approfondimenti naturalistici con la guida Gabriele Cristiani e storici con Sebastiano Carrara; si potranno ammirare gioielli architettonici come la Correria e l’incantevole cascina Grangia, quindi alle Surie ci sarà l’aperitivo. Al ritorno a Valcasotto per il pranzo: antica insalata di farro, bocconcini di pollo certosini con le acciughe, tajarin al ragù, roast beef con verdure locali e la celebre torta Valcasotto con grano saraceno e confettura. La camminata di 8 km su sterrato e di difficoltà “turistica”. Consigliato un abbigliamento a strati con ricambio, scarponcini o scarpe da running adatte all’escursionismo. Il costo e di 25 euro. Info: www.facebook.com/amicidivalcasotto





Oggi, domenica 6 agosto torna l'appuntamento con la festa di San Donato nella frazione Mindino, Garessio, polentata a pranzo e a cena. Il programma prevede una polentata dalle ore 12.30 su prenotazione, Santa Messa alle 17, cena dalle 18 a base di polenta bianca e tanta musica con Ivano Serra. Nel corso della serata proiezione del video "Mindino e dintorni" a cura di Aldo Acquarone e Stefano Briatore. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/festa-san-donato





A Mondovì si conclude l'undicesima edizione del Campionato Italiano di Bocce Quadre che terminerà questa sera con le premiazioni e l’elezione di “Miss BQ 2023”.

Info: pagina Facebook Bocce Quadre .





A Margarita appuntamento nel fine settimana con la festa per San Magno. Questa mattina ritrovo in Piazza Marconi per i mezzi agricoli, alle 11 la Messa e dalle 12 la sfilata dei trattori davanti alla chiesa con la benedizione dei conducenti, quindi l’aperitivo al Pala‐Coj; alle 15 il torneo di calciobalilla umano. Alle 18.30 il concerto della banda musicale di Morozzo, dalle 20 la raviolata margaritese (5 euro) ed alle 21 attrazioni di tutti i colori con la “Valigia magica di Zapotek”. I festeggiamenti proseguiranno fino a martedì con la serata pizza.

Info: www.facebook.com/ProLocoGiovaniMargarita





Fino all'8 agosto torna in borgata San Giovanni a Fontanelle di Boves, la grande festa della Legion Straniera, evento da non perdere tra musica, spettacolo pirotecnico e appuntamenti all’insegna del gusto. Oggi, 6 agosto, dalle 10.30 ci saranno la Santa Messa, processione e rinfresco. Dalle 19, la cucina sarà aperta e proporrà grigliata mista e non solo. Dalle 21.30 grande spettacolo con i Borderline Rock Hit e, a seguire, Mario JB in consolle. Alle ore 22.15 torna il grande spettacolo piro musicale. Fino ad oggi in frazione Madonna dei Boschi a Boves ci sarà la festa della Madonna della Neve. Questa domenica alle 9.30 si terrà la Santa Messa e, a seguire, un rinfresco offerto dal comitato. Alle ore 18 altra messa in conclusione della festa frazionale.

Info: www.comune.boves.cn.it





A Peveragno si festeggia San Lorenzo. Oggi alle 10.30 partirà la processione lungo le strade della frazione, con la statua di San Lorenzo, cui seguirà la celebrazione eucaristica. Al termine aperitivo offerto. Nel pomeriggio, alle 15, ritrovo per la biciclettata lungo le strade della frazione, aperta a tutti. A seguire, alle 19.30, cena a base di polenta e spezzatino fino a esaurimento. Chiusura di giornata alle 21 con le danze latine a cura dello staff del Mojito, a ingresso libero. Lunedì 7 agosto, a partire dalle 15, gara a petanque e serata musicale, anche in questo caso a ingresso libero, con il gruppo “Maurizio e la band”. Conclusione dei festeggiamenti martedì 8 agosto con la cena a base di bollito alle 19.30. Prenotazioni direttamente presso il comitato frazionale di San Lorenzo.

Info: www.facebook.com/comunedipeveragno





Fino a questa domenica, 6 agosto, il Borgo Stalle Lunghe di Prato Nevoso, Frabosa Sottana, farà

da cornice a “Choco moments”, festa artigianale del cioccolato con laboratori rivolti ai bambini, cooking shows, tavolette da guinness, mostre e lezioni su prenotazione. Il programma prevede dalle 15.30 alle 17.30 lezioni della durata di quindici o venti minuti pensate per i più piccoli, finalizzate all’apprendimento della produzione di cioccolatini. Non mancheranno spazi dedicati alle creazioni live. Oggi, alle 15, i pasticceri si cimenteranno nella produzione della pralina di Prato Nevoso, utilizzando un ingrediente tipico della località. Stand aperti dalle 9.30 alle 19.30.

Info: https://pratonevoso.com/chocomoments e www.facebook.com/PratoNevoso





Oggi, 6 agosto, dalle 11 al Chiot Rosa di Rittana è in programma la Festa della Memoria della

Resistenza e civiltà alpina. Il Chiosco del Chiot gestito dalla banda di Borgata Paraloup proporrà un menù comunitario con polenta pignulet accompagnata dalla fonduta di formaggi caprini del pastore di Paraloup o con la bagna di salsiccia. Il menu compreso di dolce costa 12 €. Dalle ore 14:30 si potrà assistere al concerto di musica e balli popolari e occitani della Miky Folk Band. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/borgataparaloup





Fino al 7 agosto Vottignasco verrà animata dalla storica Sagra del fagiolo e della salsiccia nobile con un programma ricco di appuntamenti per tutte le età. Oggi, domenica 6 agosto, dalle 9 il raduno ciclo-turistico Fuma ‘n gir en bici, la gara a petanque, giochi per bambini in collaborazione con Microcirco e alle 20 Pizza party; a seguire: Marco Marzi e Marco Skarica, summer tour 2023, media partner radio Bruno. Programma completo: www.facebook.com/prolocoVottignasco





In occasione dell’evento "La Toureto Festival: muzico e coustum, i tradisioun de la chastelado resistoun", questa domenica a Casteldelfino, presso Borgata Torrette, ci si potrà immergere nella tradizione e nella cultura della Val Varaita. Alle 10.30 si inizierà con la presentazione della giornata da parte dell'"Associazione culturale La Toureto", alle 11.30 dimostrazione di vestizione di un costume tradizionale, alle 12.30 sarà possibile pranzare presso le strutture locali. Dalle 14.30 saranno esposti i costumi della Castellata, alle 15.30 balli tradizionali e alle 16.30 appuntamento con il concerto con arpa con "Michela nelle valli". Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/la-toureto-festival





Nel fine settimana festa anche a San Firmino, Revello, con i festeggiamenti proposti dall’associazione “Amici di San Firmino”. Oggi la giornata si aprirà con uno spazio pomeridiano dedicato ai più piccoli. A partire dalle 16 “San Firmino in festa” con giochi per bambini più merenda. Quindi la grande attrazione del “Torneo di braccio di ferro”. A partire dalle ore 19, servizio self-service, pizze in forno a legna, carne alla brace. Dalle 21, “Ciposugarband” (Cover band tributo a Zucchero Fornaciari) + dj set by Paul Scaletta.

Info: https://www.facebook.com/festa.sanfirmino

Nella borgata di Celle di Bellino è possibile visitare da ieri e per tutto il mese di agosto la mostra "Blins Mon Amour" di Gianpiero Ferrigno. Oltre 40 foto di grande formato tutto dedicato al paese delle meridiane. Orario ogni sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Ingresso libero.



Spettacoli e musica





Al Teatro della Pietra di Bergolo questa domenica, 6 agosto, alle 17 suoneranno gli ottoni del conservatorio della Valle d’Aosta. A conclusione della rassegna Suoni dalle Colline 2023, giovedì 10 agosto alle 21 al castello di Grinzane, il pianista Maurizio Moretta presenterà componimenti di Mozart, Beethoven, Debussy e Gershwin. Info: www.albamusicfestival.com/it





L’estate saviglianese per il mese di agosto ha in programma tanti appuntamenti musicali.

La domenica spazio alle danze occitane, ogni volta con un gruppo diverso. Per il primo appuntamento, questa domenica, è attesa la “Folk en Rouge” band. Tutte le serate, gratuite, ad accesso libero e senza prenotazione, inizieranno alle 21 e termineranno alle 24.

Info: www.facebook.com/cittadisavigliano





Il festival Occit’amo fa tappa in Valle Varaita. Questa domenica, 6 agosto, sveglia presto per l’“Aubada” insieme a Michela Giordano e Isabella Puppo. Dalle 6 del mattino al rifugio Melezè di Bellino andrà in scena lo spettacolo musicale “Donne di Valle” con brani e ballate in cui le protagoniste sono le figure femminili. Sempre oggi, dalle 11, si tornerà a ballare, in piazza Gazelli a Rossana, con lo stage “Danze dal Branle alla Crou zado” a cura di Daniela Mandrile e dalle 15 il tradizionale appuntamento domenicale con il Bal d’Istà. La scena sarà del “Bal de tuchi ihi pas” con la musica dei Lou Pitakass, gruppo di giovani cultori della musica occitana.

Info: www.occitamo.it





Ultimo fine settimana con “Zoé in città” al Parco Fluviale di Cuneo. Per questa domenica, ultimo giorno, un’offerta per i bambini da parte della compagnia Melarancio: una performance itinerante all’aperto, in un percorso sensoriale, all’interno della stagione di Incanti in città: “Alberi maestri kids”. La sera alle 21 il grande finale: lo spettacolo di crico contemporaneo Zaratan che prevederà anche la collaborazione della musicista Isabelle Sorling, della Folle Allure e della scuola ESAC. Info: https://zoeincitta.it/programma-2023 e www.facebook.com/zoeincitta





Nelle vallate cuneesi è in corso “Accademie in Valle” con concerti di alto livello. Oggi, 6 agosto, appuntamento alle 21.15 a Chiusa Pesio in piazza Cavour per l’omaggio a Fabrizio De André del gruppo Lou Tapage. Ingresso libero e prenotazione consigliata. Info: www.comune.chiusadipesio.cn.it e www.facebook.com/loutapage





Continua fino ad oggi a San Giacomo di Roburent, «Sangiacomo in Festival», rassegna internazionale di teatro di figura, organizzata dall’Istituto italiano della marionetta. Questa domenica alle 17.30 è in programma «Mettici il cuore» della Compagnia Nina Theatre di Monopoli.

Info: www.labottegateatrale.it/sangiacomo-in-festival-2023.html





Prosegue a Niella Tanaro la ricca programmazione concertistica della XXIX edizione di “Musica sull’Aia”, la rassegna musicale a carattere culturale, che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese.

Oggi, domenica 6 agosto, alle 21, l’Aia della Cascina Berzide, in località Berzide, si animerà con “Radio Juice – I grandi successi rivisitati in chiave acustica” grazie a Fondazione Academia Montis Regalis. Giulia Cavallera, Andrea Griffone, Claudio Bozzolasco e Paolo Tarolli rivisitano i grandi successi italiani e internazionali in chiave acustica e arricchiti da effetti elettronici, beatbox. La serata sarà animata dalla partecipazione attiva del pubblico che avrà un ruolo fondamentale nella creazione del concerto. Info: www.musicasullaia.it e www.facebook.com/modulazioni.net





Gli “Inviti di Ulisse”, la stagione di appuntamenti della Fondazione Casa Delfino, si spostano

per l’estate a Villa Torre Acceglio, a Madonna delle Grazie, Cuneo. Si comincia oggi, domenica 6 agosto, alle 20.30 con un concerto dell’orchestra d’archi “Bartolomeo Bruni” che eseguirà musiche di Mozart, Holst, Grieg e Respighi. Ingresso libero. Info: www.orchestrabruni.it





Per la rassegna Festival dei Saraceni questa domenica alle 21.00 presso l’Oratorio di Sant’Antonio a Pamparato appuntamento con “Sul labbro innamorato, schermaglie amorose nella cantata napoletana”. Si esibiranno Valeria La Grotta, soprano, Alessandro de Carolis, flauto, Cristiano Rodilosso, violoncello, Gianluca Geremia, arciliuto, Luigi Trivisano, clavicembalo.

Info: www.academiamontisregalis.it





Questa sera, alle 21 in piazza Montfrin a Sommariva Perno, andrà in scena l’ultimo evento della rassegna Estate in piazza. La compagnia Il nostro teatro di Sinio presenterà l’ultima commedia di Oscar Barile Premiata merceria Spatusso, che, dopo il debutto ad Alba, ha riscosso un notevole successo di pubblico in molte piazze di Langa e Roero. Lo spettacolo sarà a ingresso libero.

Info: www.centroculturalesanbernardino.it





Oggi, 6 agosto, alle 21 (con ingresso a offerta libera a partire da 5 euro), nella chiesa

parrocchiale di Sant’Andrea a Monesiglio, l’Accademia del ricercare proporrà I concerti da camera di Vivaldi. Suoneranno: Manuel Staropoli (flauto dolce e traversiere), Arianna Zambon (oboe barocco), Silvia Colli (violino barocco), Cecilia Medi (fagotto barocco), Luca Taccardi (violoncello) e Claudia Ferrero (clavicembalo). Verranno presentate cinque composizioni conservate alla Biblioteca nazionale di Torino. Info: https://accademiadelricercare.com o scrivere a segreteria@accademiadelricercare.com





I Pomeriggi in musica prevedono concerti alle ore 17 della domenica presso il santuario

della Madonna di Hal a Murazzano. Questa domenica si esibirà la pianista e organizzatrice della rassegna Monica Hoffman con Davita Laseur e Thomas Hamberg, Wieteke Kniested, Yaron Govers e Lieke Bienfait. Domenica 13 toccherà al duo I fortunelli, formato dal cantante Frans de Rijk

e da Francien Meuwissen, pianista e flautista. Invece il Trio musicale albese – la soprano

Gabriella Settimo, la flautista Anna Salvano e l’organista Giacomo Barbero – si esibirà il 20.

Domenica 27, sotto la direzione di Orietta Lanero si esibirà il coro Laeti cantores.

Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano





Oggi, 6 agosto, al Parco Tanaro di Alba appuntamento con Collisioni che ha in programma l’evento Tributo a Ligabue per riascoltare insieme i più celebri delle leggendarie canzoni del Liga a cui la chitarra di Federico Poggipollini ha sempre dato un apporto creativo fondamentale. Con lui suoneranno i Libera Uscita, una delle tribute band di maggiore qualità nel panorama italiano dedicato al Rocker di Correggio. A seguire il dj set rock dei mitici Tuttafuffa. Per prenotare tavolo al costo popolare di 10 euro comprensivo di drink, concerto e dj set scrivere a prenotazioni@collisioni.it Info: www.facebook.com/CollisioniFestival





Torna la rassegna concertistica a Sale San Giovanni nella suggestiva pieve di San Giovanni Battista. Il primo appuntamento sarà oggi, domenica 6 agosto, alle 21.30, con “Salotto musicale”, con il duo pianistico Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio. Venerdì 11 agosto sempre alle 21.30 sul palco saliranno Pier Luigi Maestri, flauto, e Cristina Orvieto, clavicembalo, per “Concerto italiano”. Martedì 15 agosto alle 21.30 “Dal Barocco al classicismo viennese”, con Paolo Ardinghi,

violino, e Arianna Presepi, pianoforte. Finale martedì 22 agosto, alle 21.30, con “Virtuosismi pianistici”, recital pianistico con Alessandro Marano.

Info: www.facebook.com/turismosalesangiovanni





La «Magia sotto le stelle» porta domenica a Vernante i grandi illusionisti. La giornata di oggi, 6 agosto, inizierà al pomeriggio, alle 16, con quattro prestigiatori che saranno artefici delle «Magie di Pinocchio». Corde che si allungano e si accorciano, nodi improbabili, carte che ricompaiono nelle tasche, bussolotti, palline che escono dalle orecchie. Il trucco c’è, ma non si vede. Mago Marco inventa giochi medievali in legno con il suo banchetto dove invita anche a sperimentare le sue attrazioni, Mago Johnny è uno specialista nelle carte e nei palloncini. I loro colleghi hanno raffinato altri campi di magia, non meno spettacolari. Alle 21, in piazza dell’Ala arrivano i big per il Gran Galà. Sono star internazionali, pluripremiate: Alberto Giorgi e Laura virtuosi di grandi illusioni, Lilyth che propone numeri velati di trasformismo e il re delle colombe, Mirco Menegatti. Mago Smith condurrà la serata. In caso di maltempo il galà si terrà Alla Confraternita. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/proloco.vernante





Un concerto per non dimenticare, per rendere omaggio alla memoria delle 43 persone che persero tragicamente la vita a causa del crollo del ponte Morandi di Genova nel 2018.

Il Comune e la Pro Loco di Montaldo Mondovì, a cinque anni dalla tragedia, rendono omaggio alle vittime e alle loro famiglie con il concerto della Genova Baroque Ensemble.

L'evento è in programma questa domenica, 6 agosto alle 17.45, nella parrocchia di Maria Vergine Assunta di Montaldo Mondovì. Parteciperanno il Comitato parenti vittime Ponte Morandi, la presidente Egle Possetti, l'associazione "Quelli del ponte Morandi" con il presidente Paolo Tosa, la Fondazione "Gigi Ghirotti Ets" e il presidente Franco Henriquet. Interverrà Francesco Cozzi, già procuratore della Repubblica di Genova, cui seguirà il saluto del sindaco Giovanni Balbo e del presidente della pro loco Romano Ricca. I proventi della vendita del libro "Morandi 11.36" a cura dell'associazione nazionale Vigili del Fuoco di Genova e dell'associazione "Quelli del Ponte Morandi", saranno devoluti alla Fondazione "Gigi Ghirotti".





Castelli aperti e musei





Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Anche per questo fine settimana saranno numerosi i beni che apriranno le loro porte ai visitatori. Di seguito un elenco delle strutture aperte a Cuneo e provincia in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, Craveri e la Zizzola. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Caraglio il Filatoio Rosso, a Busca il Castello del Roccolo, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta, di Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo e la Gipsoteca D. Calandra, a Priero il borgo e la torre medioevale. A Gorzegno si potrà visitare il Borgo del castello dei Marchesi del Carretto. Info: www.castelliaperti.it





A Robilante oggi, 30 luglio, (con orario 10.00-12.00) il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione invitano a varcare la loro soglia per scoprire le tante curiosità che racchiudono. Più precisamente si potranno apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S. Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita all’ora ed alla mezz’ora). Tutte le info su: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).





A Bastia Mondovì la chiesa di San Fiorenzo, con una superficie dipinta di ben 326 mq, rappresenta il ciclo affrescato del XV secolo più esteso del Piemonte. Da luglio a ottobre, domenica a festivi dalle 15 alle 19, visite guidate su prenotazione scrivendo a infosanfiorenzo@libero.it





Oggi, domenica 6 agosto, sarà una giornata speciale in Alta Langa: un gruppo di 25 artisti,

tutti della Granda, tradurrà le suggestioni del territorio in quadri, fotografie e sculture

muovendosi lungo la provinciale 31 di Valle Belbo tra i Comuni di Feisoglio, Niella Belbo, San Benedetto Belbo ecc. Gli artisti si ritroveranno alle 9 a Niella Belbo e da lì si recheranno

nei luoghi scelti per la loro espressione artistica che avverrà en plen air. Il pubblico potrà incontrare gli artisti e seguirne l’attività, che dovrebbe concludersi alle ore 18.

Le opere saranno poi esposte e presentate presso il salone polivalente di Niella Belbo e ciascun visitatore avrà l’opportunità di votare l’opera preferita: le prime tre

classificate riceveranno premi consistenti in prodotti di eccellenza del territorio.

Info: https://cpualba.it/artisti_alta_langa









Bruna Aimar