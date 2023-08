Cinque monaci tibetani realizzeranno un prezioso Mandala per la pace a Robilante

Dal 10 al 13 agosto l'associazione Rajiv Gandhi Home for Handicapped – sede italiana Onlus, organizza a Robilante, presso i locali della Confraternita, un evento dal titolo "Tibet, un grido per la pace“ che vede la realizzazione di un prezioso Mandala di sabbia da parte di un gruppo di cinque monaci tibetani, scelti da S.S. XIV Dalai Lama, provenienti dal Monastero di Sera Jhe – sud dell‘India, con lo scopo di diffondere un importante messaggio di compassione, di pace e fratellanza, di amore universale.

Lo faranno creando il Mandala di sabbia colorata, recitando preghiere e celebrando la Puja (rituale di purificazione per la salute e l’armonia di qualsiasi ambiente). Si propongono di raccogliere fondi tramite donazioni e la vendita del loro artigianato, da destinarsi al mantenimento delle strutture di alloggio e preghiera del monastero e per i monaci rifugiati. L’evento si svolgerà grazie alla collaborazione con l’Istituto di Studi di Buddhismo Tibetano Ghe Pel Ling di Milano, il Comune di Robilante, B&B Casa alla Pesa di fraz. Vigna-Chiusa Pesio, Banca di Caraglio.

In questo contesto si parlerà anche di diritti umani, argomento particolarmente sentito dall'associazione. La storia del Tibet è profondamente travagliata e triste. Nel 1950 la Repubblica Popolare Cinese invase il Tibet. L’invasione e l’occupazione del Tibet costituirono un inequivocabile atto di aggressione e violazione della legge internazionale.

Oggi il genocidio continua con oltre 135.000 rifugiati e l’afflusso dei profughi che lasciano il paese per sfuggire alle persecuzioni cinesi non conosce sosta. In Tibet, a dispetto delle severe punizioni, la resistenza continua.

Qui di seguito il programma dettagliato della manifestazione:

Giovedì 10/8:

Ore 11.30 Accoglienza dei Monaci Tibetani con cerimonia di purificazione e inizio costruzione del Mandala di sabbia che proseguirà nel pomeriggio (15-19) .

Venerdì 11/8:

Prosecuzione costruzione del Mandala (10-13/15-19).

Ore 16.00: “Divertiamoci e rilassiamoci colorando i Mandala”. Laboratorio per grandi e piccini in Piazza Olivero.

Ore 21: Serata di informazione e sensibilizzazione sul dramma del popolo tibetano. Interverrà Namgyal Tsering, ex vicepresidente della Comunità Tibetana in Italia.

Sabato 12/8:

Prosecuzione costruzione del Mandala (10-13/15-19).

Domenica 13/8:

Prosecuzione costruzione del Mandala (10-13).

Ore 17: Cerimonia di distruzione del Mandala con spargimento della sabbia nelle acque.

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO LIBERO

Sabrina Micalizzi