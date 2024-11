A Boves l'ultimo saluto a Paola Galliano: gestì pub e pizzerie tra San Rocco Bernezzo e Fontanelle

Si sono svolti nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, nella Parrocchia di San Bartolomeo in Boves, i funerali di Paola Galliano.



Insieme al marito Ivano Barbero, la donna era molto conosciuta nel mondo della ristorazione e dei pubblici esercizi della nostra provincia, dapprima per aver aperto il Giraf Pub a San Rocco Bernezzo. Successivamente, sempre nella frazione, per aver gestito il Charlie Brown.



Erano i mitici anni ‘90, con le feste e il ritrovo dei giovani nelle birrerie, con le prime partite di calcio trasmesse alla tv nei locali. Era il lavoro che più piaceva a Paola, lei che è sempre stata amante della compagnia.



Dopo la gestione delle due birrerie, per alcuni anni sempre insieme al marito, Paola Galliano aveva gestito una pizzeria da asporto a Fontanelle di Boves, a pochi passi dal Santuario Regina Pacis.



Di anni 59 e originaria di Dronero, attualmente viveva a Boves ed è deceduta in seguito ad una malattia. Tantissimi i messaggi d’affetto che sono giunti, soprattutto da Dronero. Un legame forte con la sua cittadina d’origine, dove spesso tornava ed aveva parecchi amici, molti dei quali dai tempi della scuola. Sorridente e sempre pronta a fare festa, è da tutti con grande affetto ricordata.



Oltre che del marito Ivano, la cara Paola resterà nel cuore delle figlie Francesca e Alessandra, degli adorati nipoti Gabriel e Tommaso e di tutti i parenti.