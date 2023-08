Iniziati a Tetti di Dronero i lavori per la messa in sicurezza del ponte

Sono iniziati da un paio di giorni, in frazione Tetti di Dronero, i lavori previsti per la messa in sicurezza del ponte. Un’attenta valutazione da parte dell’amministrazione comunale che ha portato a prevedere due fasi distinte: un primo importante intervento, questo che si sta svolgendo, che riguarda i pilastri che poggiano sulle arcate. Una spesa complessiva di 750 mila euro a carico del Comune di Dronero con un mutuo sui fondi propri, salvo parziale copertura dello stesso da parte dell’Unione Montana.



Sempre mantenendo il semaforo ed quindi il senso di marcia alternato, i lavori permetteranno, oltre alla sicurezza della struttura, una maggiore fruibilità della stessa. Verrà infatti aumentata la tipologia di veicoli che potranno transitare, con una portata massima passerà da 20 a 44 tonnellate.



Al termine dei lavori sui pilastri, ci sarà comunque bisogno di un successivo intervento sulla struttura del ponte, lavori di cui si potrà capire con esattezza l’entità solo dopo la conclusione di questa prima prima fase.



Non ci sono al momento problemi di transito per i veicoli, che possono circolare regolarmente. Difficoltà ci saranno probabilmente nel momento in cui si dovrà spostare il tubo del gas da una parte all’altra del ponte (lavoro a carico dell’Unione Montana), ma la popolazione verrà avvisata con anticipo.