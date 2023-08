Marchio ospitalità italiana 2024: aperte le candidature per le nuove strutture

È al via l’edizione 2024 del Marchio di Ospitalità Italiana promosso dalla Camera di commercio di Cuneo con 10 nuovi posti disponibili. L'iniziativa si pone l'obiettivo di qualificare l'offerta turistica delle imprese in modo da accompagnarle nel miglioramento della loro offerta e nell'allineamento alle rinnovate esigenze della domanda turistica, nel rispetto delle caratteristiche identitarie del territorio in cui sono localizzate.



Si tratta di un’occasione importante per le imprese del settore ricettivo e della ristorazione perché le certificazioni di qualità delle strutture sono sempre più importanti sia dal punto di vista promozionale sia nei confronti della clientela, sempre più critica e selettiva, che dei tour operator che preferiscono lavorare con strutture certificate. Intanto, il 31 luglio, la Commissione cuneese del Marchio Ospitalità Italiana è stata rinnovata. Sarà presieduta per il secondo triennio consecutivo dal Comm. Giorgio Chiesa.



“Ringrazio per la rinnovata fiducia e con l’aiuto della Commissione lavorerò per valorizzare questo prestigioso riconoscimento che sin dal 1997 garantisce al consumatore alti standard qualitativi da parte delle imprese ricettive e della ristorazione - afferma il Presidente della Commissione Giorgio Chiesa – . Confido che ci siano molte candidature perché il Marchio Ospitalità Italiana può essere di importanza strategica sul mercato dell’offerta turistica.”



Al rilascio del marchio “Ospitalità Italiana” è associata l’attribuzione di un rating, il cui scopo è differenziare le strutture su livelli multipli di valutazione in relazione alle seguenti macro-aree: qualità del servizio, promozione del territorio, identità, notorietà. Il rating ottenuto è basato su un valore che varia da un minimo di una “corona” ad un massimo di tre “corone” in funzione del punteggio ottenuto.



La partecipazione al marchio di qualità è su base volontaria, aperta a tutte le strutture turistiche che svolgono l’attività da almeno un anno, rispondono ai requisiti previsti dal bando e svolgono l’attività secondo i disciplinari previsti per la propria categoria. Le domande di nuova adesione devono pervenire entro il 15 settembre 2023, unicamente all’indirizzo protocollo@cn.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto “Bando Ospitalità Italiana 2024”.



Per l’ammissione delle domande si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle schede. La quota per aderire al progetto, comprensiva del costo della prima visita di controllo da parte dell’organismo certificatore è di 122 euro (100 euro + Iva) per tutte le tipologie di strutture.