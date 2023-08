Funerale di Madre Elvira: saranno i “suoi” ragazzi a portare a braccia la bara in un lungo corteo fino alla tomba

Migliaia di persone alla camera ardente in via Pagno 115, che sarà ancora aperta aper l’omaggio a Madre Elvira, la madre dei “ragazzi difficili”, fino a mercoledì alle 18,30.

I funerali di Suor Rita Agnese Petrozzi, conosciuta da tutti come Madre Elvira, deceduta giovedì 3 agosto all’età di 86 anni, si svolgeranno giovedì 10 agosto ( giornata di lutto cittadino proclamata dal Comune come omaggio istituzionale a lei e alla sua opera) si svolgeranno alle 16.30 in via san Lorenzo 35, sulla collina di Saluzzo, dove 40 anni fa aprì la Comunità Cenacolo.

Fin dalle 10 del mattino sarà possibile visitare qui la salma di Madre Elvira. Il “pomeriggio di ringraziamento e di gratitudine” inizierà alle 14 con preghiere e testimonianze e si concluderà con la Santa Messa, nella grande tensostruttura che ogni anno ospita la Festa della vita.

Ad eccezione degli autorizzati, non sarà possibile salire al luogo con mezzi propri, ma solo mediante il servizio navetta con partenza dal Foro Boario di Saluzzo e dalla stazione ferroviaria, dalle 14 sino alle 16.30.

Venerdì 11 agosto la salma di Madre Elvira verrà tumulata nella cappella privata della Casa di Formazione della Comunità Cenacolo, nella villa settecentesca, immersa nel verde, in via Pagno 115, dove ha abitato e, dove si è spenta.

Madre Elvira verrà accompagnata al luogo della sepoltura in corteo.

La bara in legno chiaro di ciliegio, sarà portata a braccia dai ragazzi della Comunità, che faranno a ritroso il cammino che li vide salire alla Casa madre, di fronte al Monviso, negli anni difficili e di dipendenza della loro vita. Sono centinaia i giovani in arrivo da mezzo mondo, dalle oltre 70 Fraternità che si sono moltiplicate dal Cenacolo.

Il corteo partirà di qui alle 9 e scenderà lungo via San Lorenzo, transitando in via Valoria, piazzetta Santa Maria per arrivare davanti al Duomo intorno alle 9,30.

Da questa postazione tutti si potranno unire al corteo funebre, che dopo la benedizione del Vescovo Cristiano Bodo, proseguirà lungo corso Italia, corso Piemonte, imboccando successivamente via Pagno, la via che porta a Castellar e che, dopo circa 3 chilometri/4 chilometri dal centro di Saluzzo, salirà alla proprietà Bramafarina, la Casa di formazione delle suore missionarie della Risurrezione, ultima dimora di Madre Elvira.

Nel 2016 la “Fondazione Risurrezione” aveva inoltrato richiesta al Comune per la realizzazione di una sepoltura all’interno della proprietà Bramarina, nella cappella privata. Il Consiglio saluzzese aveva approvato all’unanimità e dalla Regione era giunto il via libero definitivo per la tomba e la tumulazione, che può avvenire in un luogo diverso dal cimitero, solo per “speciali onoranze e per onorare la memoria di personaggi che abbiano acquisito in vita eccezionali benemerenze”.

Ai funerali di Madre Elvira sono attese a Saluzzo migliaia di persone e importanti autorità religiose, militari e civili. Il funerale sarà trasmesso in diretta YouTube dal sito della Comunità “Cenacolo”.